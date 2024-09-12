Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı İçin Paketli Gıda Tüketimi Sınırlanmalı

Uzmanlar Çocukların Ağız ve Diş Sağlığını Uyarıyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, çocukların ağız ve diş sağlığına zarar veren paketli gıda tüketiminin sınırlanması gerektiğini belirtti.

Diş Kontrollerinin Önemi

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların dişlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ailelerin, çocukları ilk dişlerini sürmeye başladığında kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Gece Beslenmesi ve Temizlik

Öztürk, 1 yaş sonrası çocukların gece beslenmesinin kesilmesi gerektiğini belirterek, ilk dişin çıkması ile birlikte her öğün sonrası yumuşak parmak fırça veya gazlı bezle diş temizliğinin yapılmasının önemini ifade etti.

Aile Desteği

Çocuklar için diş fırçası ve macunu kullanımının kritikliğine dikkat çeken uzman, 10 yaşına kadar ailelerin fırçalama eylemine destek olması gerektiğini söyledi.

Paketli Gıda Tüketiminin Sınırlanması

Öztürk, "Paketli gıda tüketimini tamamen kısıtlamak belki mümkün değil, ancak sınırlı tüketim sonrası çocukların dişlerinin fırçalanması konusunda ailelerin dikkatli olmalarını bekliyoruz," dedi.

Erken Diş Kaybı ve Beslenme Düzeni

Erken yaşta diş kayıplarının önlenmesi için diyet kontrolü ve ağız bakımının önemine vurgu yapan Öztürk, çocukların beslenme düzeninin kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, günde iki kez ve en az iki dakika boyunca diş fırçalamanın sağlanması gerektiğini belirtti.

Öztürk, son olarak süt dişlerinin, daimi dişler için yer tutucu görevi gördüğünü, bu nedenle diş kayıplarının önlenmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, çocukların dişlerinde çürüklere neden olan ve ağız sağlığını bozan paketli gıda tüketiminin sınırlanması gerektiğini söyledi.