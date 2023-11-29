Çocuklarınıza her sabah bir bardak içirin! Zekayı güçlendirip ezber yeteneğini artırıyor

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MUCİZEVİ ÇAY TARİFİ

Biberiye iğne yapraklı ve her mevsimde yeşil kalan bir bitki olarak tanınır. Kuş dili otu olarak da anılan bitki Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir ve mutfaklarda da vazgeçilmez bir bitkidir. Et, tavuk ve balık yemeklerine lezzet katan biberiye yağ olarak kullanıldığı zaman kas ve eklem ağrılarına iyi gelir, masajlarda tercih edilebilir ve parfümlere eklenebilir. Biberiye çayı ise biberiye bitkisi yaprakları ve sürgünleriyle yapılan ve sıcak ve soğuk tüketilebilen bir çaydır. Biberiye çayı metabolizmayı güçlendirir, vücut direncini artırır, antoiksidan içeriği sayesinde birçok fayda sağlar. Biberi çayı hazırlamak için taze ya da kuru biberiye yaprakları kullanabilirsiniz. Bir bardak su kaynatılır. Kaynar suyun içine yarım avuç ya da 1 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye eklenir.





Biberiye yaprakları eklendikten sonra 5 dakika kadar demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra süzülür ve bal ya da limonla tatlandırılarak tüketilebilir. Ya da bir su bardağı kaynar suya bir dal taze biberiye yaprağı eklenir ve 10-15 dakika demlenerek tüketilir. Biberiye çayının içine lavanta ya da dağ kekiği de ekleyerek lezzetini değiştirebilirsiniz. Biberiye çayının tok karnına tüketilmesi önerilmektedir ancak aç karnına içildiği zaman ağrı kesici etkisi artar. Günlük olarak 2-3 fincan tüketilebilir. 2-3 haftalık kür şeklinde tüketilmesi önerilmektedir. Biberiye çayı sindirim sistemine iyi gelerek hazımsızlık ve kabızlık sorunlarını hafifletir. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo verme süreçlerinde faydalıdır. Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Biberiye çayı hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirir. Detoks etkisi olduğu için vücutta yer alan toksinlerin atılmasını sağlar. Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir. Saç diplerinde yer alan bezleri harekete geçirir ve saçların uzamasını sağlar. Regl dönemlerini düzenler ve regl ağrılarını hafifletir.