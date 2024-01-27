Çocuklu ailelere başvurular açıldı! 1-2-3 çocuğu olana 5.330 TL ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim gören çocuklar için ailelerine destek verileceğini açıkladı. SED programı kapsamında çalışmalar devam ederken çocuk başına ortalama 3.571 TL destek verilirken bu rakam 5.330 TL olarak güncellendi.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ailelere ekonomik destek sağlamak asıl amaç olurken çocukların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşanması ya da çocukların sosyal hizmet kuruluşlarına bakılanlar, aile yanına dönmeleri adına destek gerekliliği koşullarına bakılıyor. Bununla beraber korumaya muhtaç olan ya da muhtaç durumuna düşme riski taşıyan gençlere destek verilir.





DESTEK ÖDEMELERİ

Ekonomik durumun biraz olsun düzelmesi için ailelere geçici veya belirtilen süre zarfında yardım yapılırken çocukların durmu üç ayda bir kontrol edilmektedir. Destek hizmetinin devamlılığı incelenirken destek başvuruları ise e devlet üzerinden online olarak gerçekleşir.

