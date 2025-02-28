Çorum'da 72 Yaşındaki Kadın, Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı

Çorum'da 72 yaşındaki bir kadın, kornea nakli sayesinde 50 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu önemli operasyon, görme kaybı olanların umut ışığı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kadın hastanın muayenesinde, sol göz kornea tabakasının tamamen saydamlığını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 50 yıl önce evini boyarken sol gözüne kireç kaçması sonucu görme kaybı yaşayan yaşlı kadın, tedavi sürecinde ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı.

Uygun bir korneanın bulunmasının ardından hastanede başarılı bir kornea nakli gerçekleştirildi ve kadın yeniden görmeye başladı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, hastayı ziyaret ederek, göz kliniği doktorları Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk'ten sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Komut, kornea naklinin hassas bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyuz," dedi.

Bir hastanın yıllar sonra yeniden görme yetisini kazanmasının önemine dikkat çeken Komut, bu durumun diğer hastalar için de umut olacağını ifade etti. Ayrıca, "Hastanemizde yapılan kornea nakli ile başlayan bu kıymetli sürecin, organ nakli merkezi ile daha büyük başarıları getireceğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Komut, hastalarının sağlığı için gece gündüz çalışan doktorların emeklerini övdü ve hastanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut (sağda) hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut (sağda) hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.