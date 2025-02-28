Çorum'da 72 Yaşındaki Kadın, Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı

Çorum'da 72 yaşındaki kadın, 50 yıl süren görme kaybının ardından kornea nakli ile yeniden gözlerini açtı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:08
Çorum'da 72 Yaşındaki Kadın, Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı

Çorum'da 72 yaşındaki bir kadın, kornea nakli sayesinde 50 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu önemli operasyon, görme kaybı olanların umut ışığı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kadın hastanın muayenesinde, sol göz kornea tabakasının tamamen saydamlığını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 50 yıl önce evini boyarken sol gözüne kireç kaçması sonucu görme kaybı yaşayan yaşlı kadın, tedavi sürecinde ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı.

Uygun bir korneanın bulunmasının ardından hastanede başarılı bir kornea nakli gerçekleştirildi ve kadın yeniden görmeye başladı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, hastayı ziyaret ederek, göz kliniği doktorları Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk'ten sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Komut, kornea naklinin hassas bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyuz," dedi.

Bir hastanın yıllar sonra yeniden görme yetisini kazanmasının önemine dikkat çeken Komut, bu durumun diğer hastalar için de umut olacağını ifade etti. Ayrıca, "Hastanemizde yapılan kornea nakli ile başlayan bu kıymetli sürecin, organ nakli merkezi ile daha büyük başarıları getireceğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Komut, hastalarının sağlığı için gece gündüz çalışan doktorların emeklerini övdü ve hastanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit...

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut (sağda) hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit...

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut (sağda) hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da 72 Yaşındaki Kadın, Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı
2
Aile Hekimlerinden 3 Ayda 16 Milyon Tarama
3
Kaza Sonrası Keman Sanatçısı Laçin'in Böbreği, 18 Yıldır Bekleyen Hastaya Nakledildi
4
İstanbul'da Türk Tıbbı ve Kültürel Mirası Sempozyumu Düzenlendi
5
Bağırsağı Sıkışan Kadın Ameliyatla Şikayetlerinden Kurtuldu
6
Şubat Ayında Bilimde Öne Çıkan Gelişmeler: Omega-3’ten Mars’a
7
Riskli Gebelikler Üzerine Çalıştay: 2024'te Yüzde 37 Riskli Gebe

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi