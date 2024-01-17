Covid'in yeni varyantı aramızda kol geziyor

Çin'de meydana gelen Covid-19 virüsüyle beraber yeni varyantlar ortaya çıkarken farellerde yüzde 100 öldürme oranına sahip yeni virüs aktarıldı. İşte gözlerin kararması ve beynin önemli ölçüde küçülme görüldü.

Covid'in yeni varyantı aramızda kol geziyor
Yayın Tarihi:

Gelen haberler üzerine pangolinlerde bulunan ve GX_P2V olarak da bilinen Kovid-19 benzeri bir virüsü klonladığı ve fareleri bu virüsle enfekte ettiği bilgisi verildi. Deneyde farelerin insan niyetiyle kullanılırken nasıl tepki vereceği ölçülmeye çalışıldı. 8 gün içerisinde ölen farelerin vücudundaki yeni mutant virüsün bir covid 19 türü olmasıyla beraber çoğaldığına değinildi.
fare virüsü
GÖZLERDE FAKLILIK
Araştırma üzerine 8 fareyle bulaşmalar yaşanan virüste farelerde hızlı kilo kaybı yorgunluk ve gözlerin beyazlaşması görülüyor. Kemirgenlerdeki beyinlerinde akciğerlerinde, burunlarda ve gözlerde nefes borularında önemli ölçüde etkiler yaşanır. Deney üzerine 6. gününde akciğerlerde viral yük önemli azalışlar yaşanırken hayvanların beyinleri küçülerek beyinlerde olağanüstü yüksek virüs seviyelerine saptandı.

Öne Çıkanlar
O banka 24 saat içinde 600 TL iade ediyor! Geç kalmayan kampanyayı yakalıyor O banka 24 saat içinde 600 TL iade ediyor! Geç kalmayan kampanyayı yakalıyor
Kışın vazgeçilmez tatlısı: Ayva Tatlısı tarifi Kışın vazgeçilmez tatlısı: Ayva Tatlısı tarifi
Dilekçesiyle SGK'ya gidene toplu para ödenecek! O şartı sağlayanlar anında parasına kavuşacak Dilekçesiyle SGK'ya gidene toplu para ödenecek! O şartı sağlayanlar anında parasına kavuşacak
Çok Okunanlar
Cilt lekeleri ve yaralarına birebir geliyor! O yağ ile karıştırıp sürünce etkisi ikiye katlanacak Cilt lekeleri ve yaralarına birebir geliyor! O yağ ile karıştırıp sürünce etkisi ikiye katlanacak Bulaşık makinesi kullanırken bir kez daha düşünün! Aklınıza bile gelmezdi: Meğer o zehirliyormuş Bulaşık makinesi kullanırken bir kez daha düşünün! Aklınıza bile gelmezdi: Meğer o zehirliyormuş Banyonuza sakın bu eşyanızı koymayın! En az 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor Banyonuza sakın bu eşyanızı koymayın! En az 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor Kalın bacaklardan şikayetçi olanlar denesin! Jet hızıyla bacakları inceltip sütun gibi yapıyor Kalın bacaklardan şikayetçi olanlar denesin! Jet hızıyla bacakları inceltip sütun gibi yapıyor Uykudan önce bir kase yiyin! Bu ikili karışım vücudunuzu zırha çevirecek Uykudan önce bir kase yiyin! Bu ikili karışım vücudunuzu zırha çevirecek