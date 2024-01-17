Covid'in yeni varyantı aramızda kol geziyor

Gelen haberler üzerine pangolinlerde bulunan ve GX_P2V olarak da bilinen Kovid-19 benzeri bir virüsü klonladığı ve fareleri bu virüsle enfekte ettiği bilgisi verildi. Deneyde farelerin insan niyetiyle kullanılırken nasıl tepki vereceği ölçülmeye çalışıldı. 8 gün içerisinde ölen farelerin vücudundaki yeni mutant virüsün bir covid 19 türü olmasıyla beraber çoğaldığına değinildi.



GÖZLERDE FAKLILIK

Araştırma üzerine 8 fareyle bulaşmalar yaşanan virüste farelerde hızlı kilo kaybı yorgunluk ve gözlerin beyazlaşması görülüyor. Kemirgenlerdeki beyinlerinde akciğerlerinde, burunlarda ve gözlerde nefes borularında önemli ölçüde etkiler yaşanır. Deney üzerine 6. gününde akciğerlerde viral yük önemli azalışlar yaşanırken hayvanların beyinleri küçülerek beyinlerde olağanüstü yüksek virüs seviyelerine saptandı.



