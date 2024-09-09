Gece Geç Yatanların Tip 2 Diyabet Riski Artıyor

Gece Geç Yatanların Diyabet Riski Üzerine Araştırmalar

Son yapılan bir araştırma, gece geç saatlerde uyuyan bireylerin, daha erken uyuyanlara göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bu risk, %46 daha fazla.

Araştırmanın Detayları

Hollandalı uzmanların yürüttüğü çalışmada, 5,000'den fazla katılımcının uyku düzenleri analiz edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 56, vücut kitle indeksi ise ortalama 30 olarak belirlendi. Araştırma sırasında, katılımcıların uyuma ve uyanma saatleri kaydedildi ve üç gruba ayrıldılar: %20 erken kronotip, %20 geç kronotip ve %60 orta kronotip.

Geç Kronotip Kategorisi ve Sağlık Riskleri

Çalışma sonuçları, geç kronotip kategorisinde yer alan bireylerin, orta kronotipte bulunan bireylere göre tip 2 diyabet gelişme olasılığının %46 daha fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu grubun vücut kitle indeksi, orta kronotiptekilere göre 0.7 daha yüksek bulundu.

Metabolizma Üzerindeki Etkiler

Çalışmanın yazarlarından Jeroen van der Velde, "Geç kronotipli kişilerin akşam geç saatlere kadar yemek yiyebilme olasılığı daha yüksek" diyerek, akşam saatlerinde yemek yememek ile metabolizma üzerindeki olumlu etkileri vurguladı. Düzenli uyku saatlerinin sağlıklı bir yaşam için önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı.