Beyaz saçlara veda etmeye hazırlanın! Uygulayacağınız bu 3 yöntemle tek bir tel bile beyazlamayacak
Beyaz saçlarınıza boya derdi olmadan veda edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu 3 kurala dikkat edenlerin saçları beyazlamıyor. İşte tüm detaylar...
Saçı hızlı beyazlayanlar için kesin çözüm önerileri geldi. Saçların beyazlamasını engelleyecek püf noktalar gündeme gelirken kadın erkek farketmeden herkesin ilgi odağı oldu. Saçlarınızın geç beyazlaması için yapılması gerekenler haberimizde.
D VİTAMİNİ TAKVİYESİ
Melanosit hücreleriniz pigment üretimi devam ettiğinden ötürü D vitamini almak zorunlu durumlardandır. Vücudunuzun güneşe maruz kalmasıyla üretilen D vitaminine ek olarak besinlerler somon, yumurta, mantar, alabalık, süt ve meyve suları gibi seçiliş gıdalardan da D vitamini alınabilir.
MİNERALLERE DİKKAT
Saçların geç beyazlaması için öncelikli olarak mineral açısından zengin besinler ile beslenmeniz gerekir. Meyve, sebze, tahıllar, yağsız proteinler ve süt ürünleriyle beraber işlenmemiş gıdalar mineral açısından zengindir.
B VİTAMİNİ ALIN
B vitamininin birçok türü olurken farklı besin kaynaklarından takviye alabilirsiniz. NHS'ye göre B1 vitaini bezelye, fındık, taze meyve ve karaciğerden alınır. B6 vitamini ise kümes hayvanları, domuz eti, soya fasulyesi, yulaftan temin edilir.
Aynı zamanda saçların beyazlamasında etkili olan duygu durumları olurken kaygı, stresten uzak durulması gerekir. Saç pigmentlerine olan etkisi yüksek olan strestin doğtu yönetmek gerekir. Kendinizi rahatlatmak için meditasyon yapabilirsiniz.