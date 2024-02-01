Damar tıkanıklığını tarihe gömüyor! Bir bardağıyla bağırsakları canavara çeviriyor

Moringa yaprakları vitaminler (A, C, E), mineraller (kalsiyum, potasyum, demir), esansiyel amino asitler ve daha fazlasını içeren zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin yoğunluğu onu dengeli bir diyete daha değerli katkı haline getirmektedir. Moringa, kersetin, klorojenik asit, beta-karoten gibi antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar vücutta bulunan serbest radikalleri nötralize eder ve oksidatif stresle birlikte inflamasyonu azaltmaktadır.

Bazı çalışmalarda moringa'nın metabolizma hızını artırabileceğini ve kilo yönetimine yardımcı olabileceğini ortaya çıkarılmıştır. Daha yüksek metabolizma hızı, vücudunuzun kalorileri verimli yakması anlamına gelmektedir.





Moringa yapraklarında bulunan lif tok hissetmenizi sağlar. Lif bakımından zengin gıdalar iştahı kontrol eder ve aşırı yemek yeme olasılığını da azaltmaktadır. Moringa, sağlıklı sindirim sistemini destekleyen antiinflamatuar ile birlikte antibakteriyel bileşikler içermektedir. İyi çalışan sindirim sistemi, genel olarak besin emilimiyle genel sağlık adına gereklidir.

"Kan şekeri seviyelerini dengeleyin"

Moringa, kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olan insülin duyarlılığının iyileştirilmesiyle ilişkilidir. Sabit kan şekeri seviyesi iştahınızı ve aşırı yemek yemeyi azaltarak sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur.

Moringa'nın idrar söktürücü özelliklerinin geçici kilo kaybı durumuna sebep olan su tutulmasını azaltma durumuna yardımcı olur. Bu etkinin genellikle yağ kaybıyla değil su ağırlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerekir.

"Kolesterolü düzenler"

Bazı çalışmalar moringa bitkisinin kolesterol düzeylerini, özellikle de LDL "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilmektedir. Sağlıklı kolesterol seviyesini koruyabilmek kalp sağlığı için önemlidir.

Moringa yaprakları nasıl kullanılır?





Ayrıca moringa yaprakları ve dalyayla basit bir çorba yapabilirsiniz. Ayrıca, biraz yağ, rendelenmiş hindistan cevizi, yeşil biberle karıştırarak kızartabilirsiniz.

Hazırlanması yalnızca birkaç dakika süren basit ve lezzetli moringa yaprağı tarifi: Odisha gibi eyaletlerde moringa her gün pirinç ve dal ile birlikte tüketilir. Pişirmeden önce moringa yapraklarını küçük saplarını mutlaka çıkarın.

Moringa çayı tarifi:

Moringa bitkileri en iyi çay olarak kullanılır. Moringa çayı kolay ve pratiktir. Kurutulmuş veya öğütülmüş moringa, fincan başına 1 çay kaşığı oranında kaynar suda 4-5 dakika demlendirilerek içmeye hazır hale getirilir. Hazır poşet çaylar da aynı şekilde demlenir. Demlendikten sonra lezzetine daha fazla baharat katmak isterseniz zencefil veya bal ekleyebilirsiniz. Ayrıca limon kabuğu rendesi ve suyunu ekleyerek sıcak moringa çayı da yapabilirsiniz.

Bu tarifin içine hindistan cevizi sütü ile yeşil çay da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, zencefil ve zerdeçalla demlenip, limon ve balla karıştırılan Moringa çayı ideal kış çayı oluyor.

Serinletici bir yaz içeceği arıyorsanız buzlu çay tarifini de mutlaka deneyin. Bunun için; Fermantasyondan sonra soğumaya bırakın ve ısı azalınca buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra isteğe göre buz ekleyip servis edebilirsiniz. İsterseniz hala sıcakken limon suyu ya da nane ekleyerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.