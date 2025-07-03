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İzmir'deki Arı Çiftliğinde Alerji ve Solunum Tedavisi: 'Arı Havası' Deneyimi

İzmir Karaburun'daki arı çiftliği, alerji ve solunum yolu hastalarına 'arı havası' ile alternatif tedavi sunuyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:31
İzmir'deki Arı Çiftliğinde Alerji ve Solunum Tedavisi: 'Arı Havası' Deneyimi

Arı Çiftliğinde Alternatif Sağlık İmkanları

İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir arı çiftliği, alerji, solunum yolu hastalıkları ve zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylere destekleyici tedavi süreçleri sunuyor. Emekli ziraat teknisyeni Hüseyin Ceylan tarafından işletilen bu çiftlikte, başta apiair (arı havası) olmak üzere, çeşitli arı ürünleri ile yapılan apiterapi uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Hüseyin Ceylan'ın Hikayesi

60 yaşındaki Hüseyin Ceylan, Konya'da doğmuş ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görev süresinde farklı şehirlerde arıcılık eğitimleri vermiştir. Annesinin kanser tedavisinde arı ürünlerinin olumlu etkilerini deneyimlemesi üzerine, arıcılık ve apiterapi konusunda uluslararası eğitimler alarak, Karaburun'da 16 yıl önce kendi arı çiftliğini kurmuştur.

Yerel ve Uluslararası İlgi

Hüseyin Ceylan'ın arı çiftliği, 400'e yakın arı kovanı ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde farklı noktalara taşınmakta. Alerji, solunum yolu hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığı yaşayanlara hizmet veren bu merkez, terapi odası ve "arı yatağı" gibi alanlarda arı kovanından gelen doğal havanın solunmasını sağlıyor. Bu yöntem, gelen ziyaretçiler üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratıyor.

Uygulamanın Faydaları

Ceylan, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtti. ABD'den gelen bir aile, Kovid-19 sonrası tat ve koku kaybı şikayetleriyle merkezde etkin sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul, Azerbaycan ve Almanya gibi ülkelerden de misafirlerin merkezden faydalandığı kaydedildi.

Deneyimlerini Paylaşan Ziyaretçiler

Uygulamayı denemek için ABD'den gelen Çiğdem Kaya ise 2 yıldır koku alamadığını ve burada koku almaya başladıktan sonraki memnuniyetini dile getirdi. Sabri Şahin, doktorunun tavsiyesi üzerine geldiği merkezde koku ve tat almaya başladığını aktarırken, 82 yaşındaki Ali Hikmet, yıllardır bağışıklığını güçlendirmek için arı havasından faydalandığını vurguladı.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde, başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık...

İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde, başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere tedavi süreçlerine destekleyici olarak apiair (arı havası) uygulanıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde, başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık...

İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde, başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere tedavi süreçlerine destekleyici olarak apiair (arı havası) uygulanıyor.

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