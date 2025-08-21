DOLAR
Denizli'de Yutulan Pil Endoskopiyle Çıkarıldı

Denizli'de 39 yaşındaki hasta, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde midesinden endoskopiyle çıkarılan kalem pil sayesinde sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:19
39 yaşındaki hasta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Denizli'de yaşayan 39 yaşındaki bir kişi, yuttuğunu belirttiği pil nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Çekilen röntgende hastanın midesinde kalem pil olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji bölümüne sevk edilen hasta üzerinde yapılan endoskopi işlemiyle pil başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik, özellikle kesici ve delici özelliğe sahip yabancı cisimler ile pil gibi ağır metal içeren maddelerin vücutta uzun süre kalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Çelik şu uyarıda bulundu: "Pil gibi yabancı cisimlerin yutulması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Aksi halde sindirim sisteminde delinme, kanama ve zehirlenme gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir."

Çelik, bu tür vakaların artık açık ameliyata gerek kalmadan endoskopik yöntemlerle çözülebildiğini ifade etti.

