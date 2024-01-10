Dişlerini düzenli fırçalamayan yandı! Dişten çok o organı paramparça ediyor

Diş bakımının sadece ağız ve diş sağlığını etkilemediği, aynı zamanda kalp sağlığı ile de doğrudan bir ilişkisi olduğu bilimsel çalışmalar tarafından ortaya konuyor. Günlük hayatımızda küçük bir detay gibi görünen diş fırçalama ve diş ipi kullanımının, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına etki edebileceği unutulmamalıdır. Uzmanlar, bu bağlantıyı vurgulayarak evdeki bakım rutinlerini ve düzenli diş kontrollerini aksatmamak gerektiğini belirtiyor. Detaylar haberimizde...

Dişlerini düzenli fırçalamayan yandı! Dişten çok o organı paramparça ediyor
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Diş sağlığını ihmal etmek, sadece çürükler ve diş eti hastalıklarıyla sınırlı kalmayabilir; aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebilir. Özellikle diş eti hastalığı olarak adlandırılan periodontitis, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu diş etlerinin kronik inflamatuar bir durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, vücudun sürekli bir iltihaplanma durumuna girmesine yol açarak kalp hastalıklarına davetiye çıkarabilir.

KALP HASTALIĞI RİSKİNE KADAR GİDİYOR

diş

Kronik iltihaplanmanın vücuda zarar verebileceği bilinen bir gerçektir. Diş eti hastalığı oluştuğunda, vücut bakterilere karşı iltihabi bir saldırı başlatır. Ağızdaki sürekli iltihaplanma durumu, vücut genelinde artan bir iltihaplanma tepkisine neden olur. Bu durum, arterlerde yağ birikintilerinin oluştuğu ateroskleroza yol açabilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

KALPTE ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

kalp sağlığı

Ağızdaki bakteriler, bakteriyel translokasyon adı verilen bir süreçle kan dolaşımına girebilir. Bu bakteriler, kan dolaşımına girdiklerinde vücudun diğer bölgelerine, özellikle de kalbe zarar verebilir. Bu durum kalpte enfeksiyonlara neden olabilir ve kalp kapakçıklarını etkileyebilir. Bu da endokardit gibi ciddi kalp komplikasyonlarına yol açabilir.

Uzmanlar, düzenli diş muayenelerinin ve profesyonel diş temizliklerinin önemini vurguluyor. Erken teşhis, diş sorunlarını erken evrelerde tedavi etmeyi sağlar ve kalp sağlığını koruma açısından önemlidir. Ayrıca, beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi, sigara içiminin bırakılması ve bol su içilmesi gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları da kalp sağlığını destekleyebilir.

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