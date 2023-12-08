Diyet yaparken mutlaka bu içecekleri tüketin! Kalorileri yok denecek kadar az, faydaları saymakla bitmiyor

Ketojenik diyet kilo vermek adına en popüler diyetlerdendir. Fakat ketojenik diyet bazı yiyeceklerin kısıtlanmasını veya menüden tamamen çıkarılmasını gerektirir. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KETOJENİK DİYETTEYKEN İÇEBİLECEĞİNİZ ON İÇECEK

Keto diyeti olarak da bilinen ketojenik diyet, uzun süreli kilo verme yöntemi olarak önerilmektedir. Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet türüdür. Su, kalori ve karbonhidrat açısından en sağlıklı seçenektir ancak enerji artışı ve çeşitlilik için diğer içeceklere de güvenebilirsiniz. Keto diyetle beraber tüketebileceğiniz içecekler aşağıdaki gibidir:

Siyah Çay: Siyah çay eski çay yapraklarından yapıldığından daha güçlü bir tada, daha koyu bir renge ve daha yüksek kafein içeriğine sahiptir. Ketojenik diyet yaparken, diyetinize ölçülü olarak siyah ya da yeşil çayı tüketebilirsiniz.

Kahve: Kahve aynı zamanda neredeyse hiç kalori ve karbonhidrat içermemesi nedeniyle keto dostu bir favoridir. Çay gibi sıcak ya da buzlu olarak içebilirsiniz. Kahve, metabolizmanızı kolaylıkla artırabilecek miktarda kafein bulundurur.

Bitki Çayları: En popülerleri papatya, nane, mate ve rooibos çayıdır. Bitkisel çayların çoğu çok az miktarda karbonhidrat içerir. Bu nedenle araöğün olarak da içilir.

Diyet İçecekleri: Ölçülü miktarda içilmesi gereken diyet içecekleri karbonhidrat barındırmadığından dolayı keto diyetine uygundur.

Maden Suyu: Maden suyu, maden kaynaklarından doğal olarak karbonatlanan veya üretimi sırasında karbondioksit gazı kullanan bir içecektir. Birçok maden suyu aromalı olmasına rağmen genellikle şekersizdir. Bu nedenle ketojenik diyete uygundur.





Meyve Suları: Meyve suları genellikle yüksek şeker içerdiğinden keto diyeti için uygun bulunmamaktadır. Fakat istisnalar da vardır: limon ve misket limonu karbonhidrat oranı düşük ancak lezzeti yüksektir.

Sebze Suları: Kereviz, salatalık, lahana, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri katı meyve sıkacağından sıkarak keto diyetine uygun hâle getirebilirsiniz.

Aromalı Sular: Bazı keto dostu içecekler bir miktar gerçek meyve suyuyla tatlandırılır. Bu, karbonhidrat içeriğini düşük tutmaya yarar, doğal lezzet ve tatlılık sağlar. Alacağınız aromalı suyun içinde ne olduğunu mutlaka okuyun. Şekersiz ya da stevia ile tatlandırılmış versiyonlardan birini seçin.

Bitkisel Sütler: İnek sütü doğal şeker barındırdığından keto diyeti adına uygun değildir. Fakat badem sütü, hindistan cevizi sütü, keten tohumu sütü, fındık sütü keto diyeti için uygundur. Alırken dikkat etmeniz tek nokta tatlandırılmamış olmasıdır.

Sporcu İçecekleri: Spor içecekleri, ter yoluyla kaybedilen elektrolitleri yenileyen sodyum ve potasyum gibi elektrolitler bulundurur. Sıcak havalarda yorucu egzersiz yapan veya açık havada egzersiz yapanlar adına elektrolit takviyesi çok önemlidir. Elektrolit içecekleri aynı zamanda diyete başladığınızda yorgunluk, baş ağrısı ve kas krampları gibi ortaya çıkabilecek çeşitli semptomlar olan keto gribiyle savaşmaya da faydalı olacaktır.