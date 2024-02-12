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BioNTech’ten kanser aşısı müjdesi: 2026 yılında piyasada olacak!

Covid-19 aşısıyla dünyanın tanıdığı BioNTech, kanser aşısı için de çalışmalarını sürdürüyor. Firma, 2026 yılında ilk kanser aşılarının piyasada olacağını duyurdu. Peki, BioNTech’in kanser aşısı nasıl çalışıyor ve hangi kanser türlerine karşı etki sağlıyor? İşte, BioNTech’in kanser aşısıyla ilgili merak edilenler...

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:20

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:20

BioNTech’ten kanser aşısı müjdesi: 2026 yılında piyasada olacak!

Covid-19 aşısıyla dünyaya umut olan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kanser aşısı için de tarih verdi. Firma, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarının ruhsat alarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. BioNTech’in kurucu ortakları, kanser aşısının kemoterapiye alternatif olabileceğini ve birçok kanser türünü tedavi edebileceğini iddia ediyor. Peki BioNTech kanser aşısı nasıl çalışıyor, hangi kanser türlerine karşı etkili? BioNTech kanser aşısı kemoterapiye son verebilir mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

BİONTECH KANSER AŞISI NASIL ÇALIŞIYOR?

BioNTech, kanser aşısı için mRNA teknolojisini kullanıyor. mRNA, hücrelere genetik talimatlar veren bir moleküldür. BioNTech, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve bağışıklık sistemini yanıltan proteinleri tanımlayarak, bunlara karşı özel mRNA molekülleri üretiyor. Bu mRNA molekülleri, hastalara enjekte edildiğinde, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırmaya teşvik ediyor. Böylece, vücudun kendi savunma mekanizması kanserle savaşıyor.

BİONTECH AŞISI NEDİR

BİONTECH KANSER AŞISI HANGİ KANSER TÜRLERİNE KARŞI ETKİLİ?

BioNTech, şu anda 30 farklı kanser türüne karşı klinik araştırmalar yürütüyor. Bunlar arasında cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri gibi yaygın ve ölümcül kanserler bulunuyor. BioNTech, kanser aşısını bireyselleştirerek, her hastanın kanser hücrelerinin özelliklerine göre aşı üretiyor. Bu sayede, aşının etkinliği ve güvenliği artıyor. BioNTech, bu yıl sonuna kadar, faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak, on aşı adayını ruhsatlandırmak için hazır hale getirmeyi planlıyor.

BİONTECH KANSER AŞISI KEMOTERAPİYE SON VEREBİLİR Mİ? 

BioNTech, kanser aşısının kemoterapiye bir alternatif olabileceğini düşünüyor. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için güçlü ilaçlar kullanır. Ancak, bu ilaçlar sağlıklı hücrelere de zarar verir ve ciddi yan etkilere neden olur. BioNTech’in kanser aşısı ise, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı eğiterek, sağlıklı hücreleri koruyor. BioNTech, kanser aşısının yan etkilerinin çok az olduğunu ve hastaların yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor.

BİONTECH AŞISI

BioNTech, Covid-19 aşısından sonra kanser aşısıyla da dünyaya umut olmayı hedefliyor. Firma, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürmeyi planlıyor. BioNTech’in kanser aşısı, mRNA teknolojisiyle çalışıyor ve bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı eğitiyor. BioNTech, kanser aşısının birçok kanser türünü tedavi edebileceğini ve kemoterapiye alternatif olabileceğini söylüyor. BioNTech’in kanser aşısı, kanserle mücadelede yeni bir dönem başlatabilir

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