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Dünya Omurilik Yaralanması Günü Ankara'da Kutlandı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte omurilik yaralanmaları önlenebilir teması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:55
Dünya Omurilik Yaralanması Günü Ankara'da Kutlandı

Ankara'da Önemli Bir Etkinlik

Başkent Ankara, 2023 Dünya Omurilik Yaralanması Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etlik Şehir Hastanesi ile Omurilik Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen program, hastanenin Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, müzik dinletisiyle başladı. Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hastanenin açıldığı günden bu yana pek çok omurilik yaralı hastasına şifa sunduğunu belirtti. Kurtcebe, ayrıca deprem sürecinde hastanede tedavi olan yaralıların arasında omurilik yaralanması yaşayanların da bulunduğunu ifade etti.

Hızla Gelişen Sağlık Alanı

Kurtcebe, Türkiye'de son 22 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını ve Ankara'daki fizik tedavi hastanelerinin tüm yurda hizmet verdiğini dile getirdi.

Bu Yılın Teması: "Şiddeti Sonlandır, Omuriliği Koru"

Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfit Akyüz, bu yılki etkinlik temasının "Şiddeti Sonlandır, Omuriliği Koru" olduğunu belirterek, Filistin'deki insan hakları ihlalleri bağlamında bu temanın önemine dikkat çekti.

Omurilik Yaralanmalarının Önlenmesi

Akyüz, omurilik yaralanmalarının büyük çoğunluğunun kazalar ve şiddet gibi önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını kaydetti. Tıptaki gelişmelere rağmen, omurganın tam olarak tedavi edilemediğini ancak modern teknoloji ve uzman ekiplerin sayesinde hastaların yaşam sürelerinin uzatılabildiğini vurguladı.

Konuşmalar ve Deneyim Paylaşımları

Programda, Doç. Dr. Zeynep Tuba Bahtiyarca "Omurilik Yaralanmalı Hastaların Uzun Dönem Takibi" üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar ise "Ülkemizde Engelli Bireylerin Hakları" konulu sunum yaptı.

Etkinliğin Sonuçları

Etkinlik, omurilik yaralanmalı milli sporcular Handan Biroğlu ve Nergis Altıntaş'ın yaşam öykülerini paylaştığı bölümü ile sona erdi ve katılımcılar, Model Ev Gezisi ile etkinliği tamamladı.

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