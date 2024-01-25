Duygularını gizleyenler dikkat! Gülümseyerek geçirilen depresyon sürecinin belirtileri, nedenleri ve tedavisi!

Depresyon, farklı türleri ve şiddetleri olan bir hastalıktır. Bazı depresyon türleri, majör depresyon, duygudurum bozukluğu, distimi, mevsimsel duygulanım bozukluğu, doğum sonrası depresyon gibi bilinen ve tanınan türlerdir. Ancak depresyonun bir de gizli yüzü vardır: Maskeli depresyon!







Depresyon, günümüzde milyonlarca insanın mücadele ettiği yaygın ve ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyon, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında olumsuz değişikliklere neden olur. Peki maskeli depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? İşte merak edilenler...

MASKELİ DEPRESYON NEDİR?

Maskeli depresyon, kişinin hastalığı inkâr ettiği, depresyonun duygusal belirtilerinden çok bedensel belirtilerinin eşlik ettiği bir depresyon türüdür. Maskeli depresyonda olan kişiler, sürekli gülümser ve hayatından memnun görünür. Gerçekte ise depresyon zihnini yiyip bitirmektedir ve durumun sadece kendisi farkındadır. Bu nedenle de dışarıdan anlamak kolay değildir.

Maskeli depresyon, modern yaşamın getirdiği stres, rekabet, beklenti ve baskılarla ilişkilidir. Bu durumda olan kişiler, güçlü ve neşeli olma zorunluluğu hissederler. Çevrelerinde oluşturdukları algıyı bozmamak için, depresyonlarını gizlemeye çalışırlar. Bu da onları daha da yıpratır.

MASKELİ DEPRESYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maskeli depresyonun belirtileri arasında, yorgunluk, uyku ve iştah bozuklukları, beden işlevlerinde bozukluklar, müphem ağrılar, sindirim sorunları, cinsel isteksizlik, bağışıklık sisteminin zayıflaması, alkol veya madde kullanımı gibi durumlar sayılabilir. Bu belirtiler, depresyonun bedensel yansımalarıdır. Çünkü duygular ifade edilmediğinde bedenselleşme eğilimindedir.

MASKELİ DEPRESYONUN TEDAVİSİ VAR MI?

Maskeli depresyon, tedavi edilmediği takdirde, kişinin yaşam kalitesini düşürür, iş ve sosyal ilişkilerini bozar, diğer sağlık sorunlarını tetikler, intihar riskini artırır. Bu nedenle, maskeli depresyonu fark etmek ve tedavi etmek çok önemlidir.





Maskeli depresyonu fark etmek için, kişinin kendini iyi tanıması, duygularını dürüstçe ifade etmesi, bedensel şikayetlerinin altında yatan psikolojik nedenleri araştırması gerekir. Maskeli depresyonu tedavi etmek için, kişinin profesyonel bir yardım alması, psikoterapi görmesi, ilaç tedavisine başvurması, yaşam tarzında değişiklikler yapması, stresten uzak durması, sosyal destek alması gerekir.