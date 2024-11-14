Edirne'de İç Kulak Hastalıkları Sempozyumu Başladı

Edirne'deki Önemli Sempozyum: İç Kulak Hastalıklarında İnovatif Yaklaşımlar

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Edirne'de başlayan İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatif Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu, çeşitli konuları mercek altına alıyor.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında İstiklal Marşı'nın okunmasının yanı sıra bir müzik dinletisi de yer aldı.

Hastalıkların Etkileri ve Erken Teşhis Önemlidir

Sempozyumun açılışında konuşan TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, işitme kaybının bireylerin sosyal yaşamı ve üretkenlik üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Kulak hastalıklarının işitme ve denge kaybına yol açabileceğini belirten Üstündağ, bu hastalıkların yaşam kalitesine olan etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Bu hastalıkların yaşam konforu ve sevincine olumsuz etkilerini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle kulak ve işitmeyle ilgili patolojilerin ve hastalıkların erken teşhisi, en uygun yöntemlerle tedavi edilmesi ve hastaların sağlığına kavuşması birey ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir."

Üstündağ, sempozyumda 5 ülkeden 128 akademisyenin katılacağını da sözlerine ekledi.

Farklı Disiplinlerden Katılım ve Amaç

Sempozyum Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, geniş katılımlı etkinliğin önemine değinerek, "Özel bir konu olmasına rağmen toplantıya çok sayıda bildiriyle katılım oldu. Farklı disiplinleri kapsayan bir toplantıyla farkındalık yaratmak istedik." şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut ise sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum, 16 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.