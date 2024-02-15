El Nino’nun gözler üzerindeki korkunç etkisi! Bu hava olayı sağlığımızı da alt üst ediyor

El Nino, dünyanın birçok yerindeki iklimi değiştiren ve hava olaylarını etkileyen bir fenomendir. El Nino, Pasifik Okyanusu’nda deniz suyu sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkar. El Nino, sadece hava durumunu değil, aynı zamanda insan sağlığını da etkilemektedir. İngiltere ve ABD’den bilim insanlarının yaptığı araştırma, El Nino’nun göz hastalıklarının bulaşıcılığını ve yaygınlığını artırabileceğini ortaya koydu. İşte detaylar...

EL NİNO NEDİR, NASIL OLUŞUR?

El Nino, İspanyolca’da “çocuk” anlamına gelmektedir. Bu isim, bu hava olayının genellikle Noel zamanında ortaya çıkmasından dolayı verilmiştir. El Nino, Pasifik Okyanusu’nun doğu kıyılarında deniz suyu sıcaklığının normalden daha yüksek olması durumudur. Bu durum, okyanustaki rüzgarların yönünü ve gücünü değiştirir. Bu da, okyanus akıntılarını, bulut örtüsünü, yağış miktarını ve sıcaklık dağılımını etkiler. El Nino, genellikle 2-7 yılda bir ortaya çıkar ve 6-18 ay sürer.





EL NİNO GÖZ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

El Nino, göz sağlığını dolaylı olarak etkileyen bir hava olayıdır. El Nino, bazı bölgelerde aşırı yağışlara, bazı bölgelerde ise şiddetli kuraklıklara neden olur. Bu durum, göz hastalıklarının bulaşma riskini ve şiddetini artırır. Çalışmada, El Nino’nun göz sağlığı üzerindeki etkileri şöyle sıralanmıştır:



Aşırı Yağışlar

El Nino, ABD’nin güneyinde, Orta Asya ve Güney Amerika’da aşırı yağışlara yol açar. Bu da, hastalık taşıyan sivrisineklerin üremesine ve yayılmasına uygun koşullar oluşturur. Sivrisinekler, gözde görme kaybına neden olabilecek dang humması virüsü, Batı Nil virüsü, chikungunya virüsü, sıtma parazitleri ve beyin iltihabına yol açan virüsleri bulaştırabilir. Ayrıca, aşırı yağışlar, ani sel baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Bu da, kirli sularla zararlı patojenlerin bulaşmasına ve göz enfeksiyonlarına yol açabilir.





Örneğin, keratit, gözün saydam tabakası olan korneanın iltihaplanmasıdır. Keratit, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlarla oluşabilir. Keratit, tedavi edilmezse, korneada yara, yara izi, görme kaybı ve hatta körlüğe neden olabilir.

Şiddetli Kuraklıklar

El Nino, Orta Amerika, Güney Asya, Endonezya ve Avustralya’da şiddetli kuraklıklara neden olur. Bu da, insanların su kaybıyla mücadele etmesine ve vücuttaki su dengesinin bozulmasına neden olur. Su kaybı, gözde kuruluk, yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, ışığa duyarlılık, göz damarlarında çeşitli problemler ve hatta katarakta yol açabilir. Katarakt, göz merceğinin bulanıklaşmasıdır. Katarakt, yaşlanma, genetik, diyabet, travma, enfeksiyon, sigara, alkol, güneş ışığı gibi faktörlerle oluşabilir. Katarakt, tedavi edilmezse, görme kaybı ve hatta körlüğe neden olabilir.





Morötesi Işınları

El Nino, atmosferin durumunda ve bulut örtüsünde değişikliklere neden olur. Bu da, bazı bölgelerde güneşten gelen morötesi ışınlarına daha fazla maruz kalınmasına neden olur. Morötesi ışınları, gözün beyaz bölümüyle kornea arasındaki zarın korneaya doğru ilerlemesiyle oluşan ve etli doku büyümesi olarak da bilinen pterjium rahatsızlığına, morötesi ışınlarının gözlere zarar vermesiyle ortaya çıkan fotokeratite, hatta göz kapağında kötü huylu tümörler oluşmasına neden olabilir.

EL NİNO' DAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?

El Nino, göz sağlığını tehdit eden bir hava olayıdır. El Nino’dan korunmak için şu tavsiyelere kulak verin:



* Gözlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin ve olası göz hastalıklarına karşı erken teşhis ve tedavi imkanı sağlayın.

* Gözlerinizi temiz tutun ve göz enfeksiyonlarına karşı hijyen kurallarına uyun. Gözlerinize kirli ellerinizle veya yabancı cisimlerle dokunmayın. Gözlerinizi yıkamak için temiz su kullanın. Göz damlası, lens, gözlük gibi gözle ilgili malzemeleri başkalarıyla paylaşmayın.

* Gözlerinizi güneşten koruyun ve morötesi ışınlarına karşı koruyucu gözlük veya şapka kullanın. Güneş gözlüğü seçerken UV koruması olan ve gözleri tamamen kapatan modelleri tercih edin.





* Gözlerinizi nemli tutun ve kuruluktan koruyun. Göz kuruluğu yaşadığınızda yapay gözyaşı damlası kullanın. Gözlerinizi sık sık kırpın ve uzun süre ekran karşısında kalmaktan kaçının. Gözlerinizi sıcak ve soğuk suyla dönüşümlü olarak yıkayın.

* Gözlerinizi sivrisineklerden koruyun ve sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alın. Sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerini ortadan kaldırın. Sivrisinek kovucu sprey, losyon veya mum kullanın. Sivrisineklerin girebileceği pencereleri ve kapıları sineklikle kapatın. Uzun kollu ve bacaklı giysiler giyin.