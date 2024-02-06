Elon Musk'ın Neuralink AI beyin çipi hackerların oyuncağı olabilir!

Elon Musk’ın Beyin Çipine Hacker Tehlikesi: Hackerlar Yaşamı Tehlikeye Sokabilir

Neuralink, insanların sadece düşünerek bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazları kontrol etmelerini sağlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştiriyor. Elon Musk, bu teknolojiyi 2020 yılında üç canlı domuz üzerinde gösterdiğinde, cihazı “kafatasınızda bir Fitbit” olarak tanımlamıştı.





Siber güvenlik uzmanı Roger Grimes, Neuralink’in beyin çipinin hackerlar tarafından nasıl hedef alınabileceğini anlattı. Grimes, “Tarihte gördüğümüz üzere, çoğu, hatta hepsi değilse bile, geçmişteki implant edilebilir tıbbi cihazlar ve çipler hacklenebilir. Bu farklı olacak mı?” dedi.

Grimes, 35 yıldır siber güvenlik sektöründe çalışıyor, veri ve bilgisayar güvenliği üzerine bir düzine kitap yazdı ve büyük şirketlere siber savunma konusunda danışmanlık yapıyor. Beyin çipinin hacklenmesi için bir hackerın neler yapması gerektiğini açıkladı.

“Öncelikle, en azından şimdilik, çip internete bağlı değil. İnternete bağlı olmak siber güvenlik riskini önemli ölçüde artırır” diye uyardı Grimes.

İkinci olarak, Grimes, hackerların Neuralink’in beyin çipinin hangi işletim sistemini kullandığını bilmeleri gerektiğini belirtti. Çipin yaygın veya popüler bir yazılım kullanmadığı muhtemel olduğundan, hackerlara karşı daha az savunmasız olacağını söyledi.

“Bu, içsel özelliklere sahip olmayanların çipi nasıl hackleyeceklerini anlamalarını ve geleneksel hacking araçlarının hiçbirinin ona karşı işe yaramayacağını anlamalarını önemli ölçüde zorlaştırır” dedi Grimes. “Çipin güncellenebilir kod çalıştırıp çalıştırmadığından bile emin değiliz, ki bu da çoğu hacking için gereklidir.”

“Üçüncü olarak, çiple arayüz kurmak için fiziksel veya yakın mesafeye ihtiyacınız olabilir” dedi Grimes. Şu anda, Musk’ın beyin çipini alan ilk insanın kimliği ve konumu gizli tutuluyor.

“Son olarak, çipin nasıl çalıştığını ve işleyişini bozmadan manipüle etmenin yollarını bilmek gerekir” dedi Grimes. Şu anda, beyin çipinin teknik düzeyde nasıl çalıştığına dair belirsiz bir fikrimiz bile yok. Bu da potansiyel hackerlar için hayati bir bilgi.

Grimes, geçmişteki tıbbi cihazların birçoklarının hacklendiğini ve Neuralink’in beyin çipinin farklı olacağını sorguladı. Ancak, beyin çipinin yakın zamanda hacklenme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyor.

“Tüm bu önceki hafifletici önlemler, bu çipin yakın zamanda başarıyla hacklenmesinin çok olası olmadığını gösteriyor” dedi.

Grimes için en büyük endişe, kullanıcının hayatının zarar görebileceği olasılığı. “Geçmişteki tıbbi cihaz hackleri, hackerların giyenin hayatına zarar verebilecek şekilde işleyişi kötü niyetle değiştirebildiklerini gösterdi” diye uyardı.

Beyin çipinin ne için kullanıldığına bağlı olarak, sonuçlar ölümcül olabilir.

Neuralink’in Hedefi Nedir?





Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından kuruldu ve beyin-bilgisayar arayüzleri alanında devrim yaratmayı hedefliyor. Şirketin amacı, kullanıcıların düşünerek cihazları kontrol etmelerini sağlamak, böylece felç gibi durumlardan muzdarip insanlara yardımcı olmak.

Beyin çipi ayrıca, hafıza kaybı, görme bozukluğu ve Parkinson hastalığı gibi durumları iyileştirmek için beyin işlevselliğini değiştirebilir.

Çip Nasıl İmplant Ediliyor?

Şirket, implantın ipliklerini beynin uygun kısmına yerleştirmek için bir cerrahi robot tasarladı. Elon Musk, işlemin anestezi gerektirmeden ve yaklaşık bir saat sürmesi gerektiğini söyledi.

Çip Ne Zaman Geniş Çapta Kullanılabilir Olacak?

Neuralink, beyin çipinin geliştirilmesinde birçok gecikme yaşadı. Eski Neuralink çalışanları, 2020 yılında STAT News’e verdiği röportajda, şirkette kaotik bir kültür olduğunu ve acele edilen zaman çizelgelerinin böyle teknik bir ürün geliştirmenin yavaş doğasıyla çatıştığını söyledi.

Şirket, tamamen implant edilebilir, kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün ve bunu yerleştirmek için kullanılan cerrahi robotun güvenliğini test etmek için hastalar arıyor. Şirket, geçen yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden insan denemeleri için onay aldı.

Şirket, geçen yıl bir denemesinde maymunlara kötü muamele ettiği iddiasıyla suçlandı, ancak Elon Musk iddiaları reddetti ve X’te yazdı: “Neuralink implantı nedeniyle ölen bir maymun olmadı.” Sağlıklı hayvanlara riski en aza indirmek için terminal hastalıkları olan maymunların seçildiğini ekledi.

Daha sonra, teknoloji dergisi Wired tarafından soruşturmalar başlatıldı ve cihazla ilgili komplikasyonların maymunların ölümüne yol açtığını gösteren belgeler ortaya çıktı.