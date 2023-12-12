Ense ağrısı yaşayanlar aman dikkat: Nedeni sizi korkutacak!

Ense ağrısına dikkat edilmelidir. Hastalık belirtisi olabilir. Hangi hastalık belirtisi olabilir? Tüm detaylar haberimizde.



O AĞRIYI YAŞAYANLAR DİKKAT ETMELİ!

O ağrıyı yaşayanlar dikkat etmeliler. Ense ağrısı, gerginlik, stres, duruş bozukluğu sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Boyun kaslarında yaşanan gerginlik, kas spazmı sorunlar oluşturabilir. Ense ağrıları birçok tehlikeli hastalığın belirtisi olabilmektedir. Şiddetli bir ağrı varsa doktora başvurmalısınız.

Hafif, orta düzey yaşanan ense ağrıları dinlenmeyle, ısınmayla, egzersizlerle, duruş düzeltme, fizik tedavi ile rahatlatılarak en aza indirgenmektedir. Şiddetli bir ağrıyla karşılanırsa uzman doktora başvurmalısınız. Bir hastalık belirtisi olabilir. Kalp krizi, menenjit, tümör hastalık belirtileri olabilir.

Fiziksel travma, bağ dokusunda hasar ense ağrılarına sebebiyet vermektedir. Yanlış duruş bozukluğu, kas ağrıları yanlış duruş bozukluğu sebebi ile ense ağrısı oluşturmaktadır. Enseden tepeye kadar şiddetli ağrı oluşuyorsa ağrı olan kısma masaj yapılmalıdır. Kulak çınlaması da oluyorsa yüksek tansiyonunuz olabilir. Uzman doktora gözükmenizde fayda vardır. Aksi halde felç, beyin kanaması ve ölümle sonuçlanabilir.

Eklem romatizmasında da ense ağrıları görülmektedir. Sinir dokularında yaşanan hasar da şiddetli ağrı oluşturabilmektedir. Omurga zedelenmeleri, ense bölgesi dokusunda enfeksiyon, tümörler de ağrıyı ortaya çıkarmaktadır.