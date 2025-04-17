Ergenlikte Obezite: Kronik Hastalık ve Kanser Riskini Artırıyor

Ergenlikte Obezite Sorunu ve Sağlık Riskleri

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'de ergenlerin yüzde 30'unun obez olduğunu açıkladı. Birinci, ne yazık ki, bu grubun yüzde 80'inin en az bir kronik hastalık yaşadığını ve obezitenin kanser riskini artırdığını belirtti.

Sağlığın Önemi ve Bireysel Sorumluluk

Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Birinci, sağlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak bireylerin kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Egzersiz ve dengeli beslenme konularına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Birinci, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin önemine işaret etti.

Sağlık Hizmetlerindeki Zorluklar

Dünya genelinde yüzde 50 oranında nüfusun sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirten Birinci, bu oranın önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 60'a yükselebileceğini ifade etti. Bunun, bireylerin sağlığına dikkat etmelerinin ne kadar kritik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kronik Hastalıkların Artışı ve Ekonomik Etkileri

Birinci, yaşlanmanın getirdiği kronik hastalıkların artışına dikkat çekerek, 65 yaş üstü bireylerin yüzde 54'ünde dört veya daha fazla hastalık bulunduğunu belirtti. Bu durum, sağlık harcamalarının büyük bir kısmını oluşturan kronik hastalıklar için daha fazla kaynak ayrılmasını gerektiriyor.

Sağlık Yatırımları ve Tasarruf Potansiyeli

Sağlık hizmetinde yapılacak yatırımların uzun vadede büyük tasarruflar sağlayacağını ifade eden Birinci, sağlığı korumak için harcanan 1 dolar'ın, uzun vadede 40 dolar tasarruf etme fırsatı sunduğunu belirtti. Obezitenin tüm hastalıkların ana kaynağı olduğunu vurgulayan Birinci, bireylerin kendi sağlıklarını yönetmesinin ve kaynakları doğru kullanmasının önemini tekrar etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, bazı programlara katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.