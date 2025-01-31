Mersin'de Prematüre Hira Su, 155 Günlük Mücadele Sonrası Taburcu Oldu

Mersin'de Hayata Tutuşan Prematüre Hira Su Bebek

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 155 gün süren tedavi sonrası Hira Su, kilosunu 2 kilo 100 grama, boyunu ise 40 santimetreye çıkardı.

Hayat Mücadelesi Başladı

26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Hira Su bebek, annesi 38 yaşındaki Faika Ateş’in şiddetli sancıları nedeniyle Erdemli Devlet Hastanesine götürülmesiyle hayatına merhaba dedi. Yapılan muayeneye müteakip Hira Su, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doğum gerçekleştiğinde Hira Su, 25 santimetre boyunda minik bir kız çocuğu olarak dünyaya geldi.

Uzmanlardan Destek

Erken doğum nedeniyle organları henüz tam olgunlaşmadığı için kuvöze alınan Hira Su, solunum cihazına bağlandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde uzman doktorlar Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek tarafından titizlikle tedavi edildi.

Yaşam Mücadelesi

Hira Su, 155 günlük tedavi sürecinde birçok zorlukla karşılaştı. Uzman Dr. Mustafa Akçalı, “Birkaç kez kalbi durdu. Arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde müdahale ettik ve hayata döndüğünü gördük. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik ve küçük bir göz ameliyatı geçirdi,” dedi. Bununla birlikte, beslenme sorunları yaşamadan sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

İlk Günlerden Şimdiye

Anne Faika Ateş, yaşadığı zorlu süreçte umut dolu bir şekilde beklediğini belirtti. “Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gözüm hiç arkada kalmadı. Uzun bir yoldu ama bunun üstesinden geleceğimizi biliyordum,” diyerek minik kızına kavuşmanın sevinciyle, başta sağlık ekibine olmak üzere destek verenlere teşekkür etti.

Şimdi sağlığına kavuşan Hira Su, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Gelecekte güzel bir hayatı olsun umuduyla ailesi yeni bir başlangıç yapmaya hazır.

Mersin'de 26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Hira Su bebek, 155 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Mersin'de 26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Hira Su bebek, 155 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.