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Erkek bebeği olan anne babalar dikkat! Uzmanlardan flaş uyarı geldi

Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, geçtiğimiz gün yeni dünyaya gelen erkek bebeklerde oluşabilecek inmemiş testis hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:13
Erkek bebeği olan anne babalar dikkat! Uzmanlardan flaş uyarı geldi

İnmemiş testisler, erkek çocuklarda görülen yeni doğan sağlık sorunlarından biridir ve birçok ebeveyn için büyük endişe kaynağıdır. Yenidoğanın cinsel kimliği ve üremesinin en temel organı olan testislerin ilk muayene durumunun erken sürecinde doktor tarafından yapılması oldukça önemlidir. İnmemiş testis gözden kaçırılırsa testis fonksiyonu bozulabilir. Testisin yokluğu görülen çocuklara en kısa sürede tanı konulmalı ve tedavi edilmelidir. Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, yenidoğanlarda oluşabilecek kriptorşidizm yani inmemiş testis ve konuyla ilgili merak ediler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Erken doğum, inmemiş testis görülme sıklıklarını artırabilir"

Uzmanlardan inmemiş testis hakkında flaş uyarı

Erkek çocuklarda testisler rahim içerisinde karın içinde gelişmeye devam eder. 32 ila 34 yaşları arasındaki sağlıklı bir erkek çocuğun testisleri. Hamilelik haftasında testisler skrotum adı verilen kesenin içine doğru hareket eder. Ancak bu sürecin gerçekleşmediği bebeklerde testisler kesenin içine inemez. İnmemiş testis sıklığına bakıldığında miadında doğan doğumların %3'ünde görülür. Prematüre bebeklerde bu oran çok daha yüksektir. Bu bebeklerin yaklaşık %30'unda testisler inmemiştir. Testislerin inişi doğumdan hemen sonra da devam eder ve testisleri skrotumda olmayan yenidoğanların yaklaşık %80'inde yaşamın ilk 3 ayında testislerin skrotuma inmesi gözlenir. 6 aylık bir bebeğin testisleri skrotuma inmemişse inme ihtimali yoktur. İnmemiş testis ameliyatı 6 ay ile 1 yaş arasında yapılmalıdır.

"Aile özelliklerinin de etkisi olabilir"

Erkek çocuklarda inmemiş testislerin hayati tehlikesi olmasa da testislerin kese içinde olması erkek kimliğinin gelişimi açısından büyük psikolojik ve fiziksel öneme sahiptir. Kriptorşidizm üzerine yapılan araştırmalar da bu durumun ailesel özelliklerden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bir aile üyesinin kriptorşidizm hastası olması, diğer insanların da bu hastalığa sahip olabileceğini düşündürür. Ailesel özelliklerden dolayı kriptorşidizm şüphesi taşıyan aileler, özellikle uyku ve banyo sırasında çocuklarına dokunarak kontrol etmeli, testisin olması gereken yerde olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer ebeveynler testislerin testislerin içinde olup olmadığını tespit edemiyorlarsa en kısa sürede tıbbi yardım almaya karar vermelidirler.

"Utangaç testis" ile "inmemiş testis"i karıştırmayın"

Erkeklerde sağlıklı hormon ve sperm üretimi için testislerin içinde bulunması gereken iki testis vardır. Kriptorşidizmde testislerden biri veya her ikisi de skrotumda olmayabilir. Bu tarz durumlarda testis fonksiyonu kaybolabilir. Utangaç testis denilen testislerde de kese içinde testis bulunmaması gözlenir. Testisler utangaçsa, torbalanmamış testisler tekrar içeri batabilir. Kriptorşidizmi skrotumla karıştırmamak çok fazla önemlidir. Utangaç testis testini yapıp kriptorşidizm ile utangaç testisleri ayırt etmek doktorunuza kalmıştır. Utangaç bir testisle karıştırılan bir durumun gecikmiş tedavisi, testisin kaybına yol açabilir. Ayrıca bebeklik döneminde testisleri skrotumda olan kriptorşidizmli bazı hastalar yüksek kalabilir ve daha sonraki yaşamlarında skrotuma inemeyebilirler ve bu durum ancak ameliyatla düzeltilebilir. Kriptorşidizmle karıştırılabilecek utangaç testislerin tedavi edilmesi gerekir. İnmemiş testislerde hemen takibe başlanmalı, sonuç alınamadığı takdirde testislerin skrotuma yerleştirildiği cerrahi müdahale ile acil tedavi uygulanmalıdır.

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