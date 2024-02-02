Erkeklerin cilt bakımı ihmal edilemez: İşte maskülen güzellik için sağlıklı cilt bakımının 5 püf noktası

Erkeklerin cilt bakımı kadınlarınkinden farklı mıdır? Erkekler cilt bakımına ne kadar önem vermelidir? Erkekler için cilt bakımı rutini nasıl olmalıdır? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, bu haber tam size göre. Erkeklerin cilt bakımı konusunda bilmeniz gereken önemli bilgileri sizin için derledik. İşte detaylar...

ERKEKLERDE CİLT BAKIMI NASIL OLUR?

İşte erkeklerin sağlıklı bir cilt için uygulaması gereken 5 basit adım...

Cilt Tipinizi Belirleyin

Cilt bakımına başlamadan önce, cilt tipinizi belirlemeniz gerekiyor. Cilt tipinize göre seçeceğiniz ürünler, cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve cilt sorunlarınızı önleyecektir. Cilt tipleri genel olarak şöyle sınıflandırılabilir:

* Normal cilt: Ciltte yağlanma, kuruluk veya hassasiyet yoktur. Cilt pürüzsüz, yumuşak ve esnektir.

* Kuru cilt: Ciltte nemsizlik, pul pul dökülme, çatlama veya kızarıklık vardır. Cilt gergin, sert ve mat görünümdedir.





* Yağlı cilt: Ciltte fazla yağ üretimi, parlaklık, siyah nokta veya sivilce vardır. Cilt yağlı ve yapışkandır.

* Karma cilt: Ciltte hem kuru hem de yağlı bölgeler vardır. Genellikle T bölgesi (alın, burun, çene) yağlı, yanaklar kuru olur.

* Hassas cilt: Ciltte alerji, tahriş, kızarıklık veya yanma vardır. Cilt çok hassas ve narin bir yapıya sahiptir.

Cilt tipinizi belirledikten sonra, cildinize uygun temizleyici, nemlendirici, peeling, maske, tonik gibi ürünleri seçmelisiniz. Bu ürünleri seçerken, etiketlerinde “cilt tipine uygun”, “yağsız”, “alkolsüz”, “parfümsüz”, “komedojenik olmayan” gibi ifadelerin olmasına dikkat edin.

Cildinizi Düzenli Olarak Temizleyin

Cilt bakımının en önemli adımı cilt temizliğidir. Cildinizi her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez, ılık su ve cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yıkamalısınız. Böylece cildinizde biriken kir, yağ, ter, makyaj kalıntısı, ölü hücreler ve bakterilerden arınmış olursunuz.





Cilt temizliği yaparken, sert sabunlar, lifler veya fırçalar kullanmaktan kaçının. Bunlar cildinizi tahriş edebilir ve kurutabilir. Cildinizi nazikçe ovalayın ve durulayın. Cildinizi kurularken de sert hareketlerden kaçının. Cildinizi yumuşak bir havlu ile hafifçe tamponlayın.

Cildinizi Nemlendirin

Cilt bakımının bir diğer önemli adımı da nemlendirmedir. Cildinizi temizledikten sonra, cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmalısınız. Nemlendirici, cildinizin nem dengesini korur, kuruluk, çatlaklık, kırışıklık gibi sorunları önler, cildinizi yumuşatır ve canlandırır. Nemlendiriciyi yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize uygulayın.





Nemlendiriciyi uygularken, cildinize masaj yaparak kan dolaşımını artırın. Nemlendiriciyi gün içinde de ihtiyaç duyduğunuzda tekrarlayabilirsiniz. Özellikle soğuk, kuru veya rüzgarlı havalarda cildinizi nemlendirmeye özen gösterin.

Cildinizi Peeling ve Maske ile Destekleyin

Cilt bakımının bir diğer adımı da peeling ve maske uygulamaktır. Peeling, cildinizdeki ölü hücreleri, siyah noktaları ve gözenekleri temizleyen, cildinizi pürüzsüzleştiren ve yenileyen bir işlemdir. Maske ise cildinize nem, besin, vitamin, antioksidan gibi faydalı maddeler sağlayan, cildinizi sıkılaştıran ve canlandıran bir işlemdir. Peeling ve maske uygulamasını haftada bir veya iki kez yapabilirsiniz.





Peeling ve maske seçerken de cilt tipinize uygun olanları tercih edin. Peeling ve maske uygulamadan önce cildinizi temizleyin. Peelingi yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Maskeyi de aynı şekilde uygulayın. Maske kuruduktan sonra ılık su ile durulayın.

Cildinizi Güneşten Koruyun

Cilt bakımının son ve en önemli adımı da güneşten korunmaktır. Güneş ışınları, cildinizin en büyük düşmanıdır. Güneş ışınları, cildinizde leke, kızarıklık, yanık, kuruluk, elastikiyet kaybı, kırışıklık, sarkma, çil, ben, alerji ve hatta cilt kanseri gibi birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle, cildinizi güneşten korumak için her mevsimde ve her gün güneş kremi kullanmalısınız.





Güneş kremi seçerken, cilt tipinize uygun, en az 30 faktörlü ve hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan bir ürün seçin. Güneş kremi, güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize uygulayın. Gün içinde de iki veya üç saatte bir tekrarlayın. Ayrıca gölge arayarak ve hafif ve uzun kollu gömlek, pantolon, geniş kenarlı şapka ve mümkünse UV korumalı güneş gözlüğü gibi güneşten koruyucu giysiler giyerek de cildinizi koruyabilirsiniz.