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Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

Bu besinleri tüketiyorsanız kel kalabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 05:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 05:38
Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

Uzman isim uyardı! Eğer saçlarınız dökülüyorsa sebebi bu besin olabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ DÜŞMANI BESİN

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı beslenme önerileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Uzman isim saç dökülmesinin sebepleriyle ilgili erkekleri uyardı. Karatay kellik probleminin insülin eksikliği nedeniyle olabileceğini, D vitamini ve Omega 3 eksikliklerinin de saç dökülmesine sebep olabileceğini söyledi. Karatay açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Erkekler pilava çok ilgi gösterip çok tüketmesin. 

saç dökülmesini etkileyen besin

Lezzetli olsa bile saç dökülmesinin en önemli etkenlerinden. Erkeklerin bol şekilde tereyağ, zeytinyağı, Omega 3 tüketmesi, D vitamini takviyesi yapması ve B12 seviyesine dikkat etmesi gerekiyor. Ama bütün bunlar da anında sonuç vermez. Gençlerde daha hızlı sonuç alınabilir. Ama sabırlı olmak gerekiyor. Göbek bölgesi azaltıldığı zaman saç çıkmaya başlar. Saçın uzamasını istiyorsanız cildinize iyi bakmanız ve bol bol güneşlenmeniz gerekiyor.' 

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