DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği ile Başarı Hikayeleri

Eskişehir'de, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde 6 kişiye sigara bırakma belgesi verildi. Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:34
Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği ile Başarı Hikayeleri

Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulanlar Belgelerini Aldı

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıklarından kurtulan toplam 6 kişiye belge takdim edildi.

Merkez Ziyareti ve Bilgilendirme

Etkinlik, Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleşti. Vali Aksoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile birlikte merkezi gezerek, kurumun sağladığı hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy’dan Önemli Açıklamalar

Merkezdeki Sigara Bırakma Polikliniği yardımıyla bağımlılıklarını sonlandıran bireylere belgelerini veren Vali Aksoy, sigarayı bırakanların gösterdiği çabayı överek, şunları kaydetti:

“Tütün bağımlılığı, sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Bununla mücadelede şehirce önemli adımlar atıyoruz. Eskişehir'de sigarayı bırakmak isteyenler için 9 ayrı poliklinik faaliyette. Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 vatandaşımız bu polikliniklere başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde, başarı oranımız yüzde 25’i aştı.”

Bağımlılıktan Kurtulanların Hikayeleri

Etkinlikte, Eylül 2024’ten beri sigara içmeyen 54 yaşındaki Seyfi Apaydın, oğlu ve gelininin de kendisini örnek alarak sigarayı bıraktığını belirtti. 35 yıl boyunca sigara içtiğini ifade eden Apaydın, “Artık ailemde sigara içen kalmadı. Sabahları öksürerek uyanıyordum. Artık bu sorunlarım yok ve çok mutluyum.” dedi.

Ayrıca, 30 yıl sigara kullanan Müzehher Apaydın, bıraktıktan sonra uyku kalitesinin arttığını vurguladı. 1 yıldır sigara içmeyen 30 yaşındaki Ebru Okur Kılıç ise, “Hamileliğe hazırlanmak için sigarayı bıraktım, şimdi 5.5 aylık hamileyim.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin Sonuçlanması

Etkinlik, sigarayı bırakanlarla Vali Aksoy'un fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara...

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara...

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği ile Başarı Hikayeleri
2
Prostat Kanseri Cerrahisi Sonrası İdrar Kaçırma Sorununa Yeni Çözüm
3
Trabzon'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Kişiye Can Suyu: Organ Bağışı Yapıldı
4
Soğuk Havalarda Kalp Krizi Riski Artıyor: Kardiyoloji Uzmanı Uyarıyor
5
Pasif İçicilik İnme Riskini %30 Artırıyor
6
Dudak Kanseri Erken Teşhis ile Kurtarıldı: Muş'ta İlginç Bir Vak'a
7
Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesine 451 Yeni Sağlık Tesisinin İnşasına Başlıyor

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!