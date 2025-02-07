Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği ile Başarı Hikayeleri

Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği Desteğiyle Bağımlılıktan Kurtulanlar Belgelerini Aldı

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıklarından kurtulan toplam 6 kişiye belge takdim edildi.

Merkez Ziyareti ve Bilgilendirme

Etkinlik, Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleşti. Vali Aksoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile birlikte merkezi gezerek, kurumun sağladığı hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy’dan Önemli Açıklamalar

Merkezdeki Sigara Bırakma Polikliniği yardımıyla bağımlılıklarını sonlandıran bireylere belgelerini veren Vali Aksoy, sigarayı bırakanların gösterdiği çabayı överek, şunları kaydetti:

“Tütün bağımlılığı, sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Bununla mücadelede şehirce önemli adımlar atıyoruz. Eskişehir'de sigarayı bırakmak isteyenler için 9 ayrı poliklinik faaliyette. Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 vatandaşımız bu polikliniklere başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde, başarı oranımız yüzde 25’i aştı.”

Bağımlılıktan Kurtulanların Hikayeleri

Etkinlikte, Eylül 2024’ten beri sigara içmeyen 54 yaşındaki Seyfi Apaydın, oğlu ve gelininin de kendisini örnek alarak sigarayı bıraktığını belirtti. 35 yıl boyunca sigara içtiğini ifade eden Apaydın, “Artık ailemde sigara içen kalmadı. Sabahları öksürerek uyanıyordum. Artık bu sorunlarım yok ve çok mutluyum.” dedi.

Ayrıca, 30 yıl sigara kullanan Müzehher Apaydın, bıraktıktan sonra uyku kalitesinin arttığını vurguladı. 1 yıldır sigara içmeyen 30 yaşındaki Ebru Okur Kılıç ise, “Hamileliğe hazırlanmak için sigarayı bıraktım, şimdi 5.5 aylık hamileyim.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin Sonuçlanması

Etkinlik, sigarayı bırakanlarla Vali Aksoy'un fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.

Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.