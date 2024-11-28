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Eskişehir'de Uluslararası Hemşirelikte Liderlik Kongresi Başladı!

Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Hemşirelikte Liderlik Kongresi, hemşirelerin liderlik becerilerini geliştirmek için önemli bir platform sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:08
Eskişehir'de Uluslararası Hemşirelikte Liderlik Kongresi Başladı!

Eskişehir'de Hemşirelikte Liderlik Kongresi Fırtınası

Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneği (HELİD) tarafından düzenlenen ilk Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi büyük bir coşkuyla başladı. Kongrenin açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çok Yönlü Bir Fırsat

Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Gürsoy, açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin yalnızca bilgi paylaşımı değil, yeni nesil lider hemşirelerin yetişmesine olanak tanıdığını belirtti. Gürsoy, bu etkinliğin güçlü iş birlikleri ve sosyal ağlar oluşturmada eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Liderlik ve Mesleki Farkındalık

HELİD'in, mesleki liderliğin önemini anlatmak için bilimsel toplantılar, eğitimler ve konferanslar düzenlediğini ifade eden Gürsoy, kongrenin hemşirelikte liderliğin uluslararası düzeyde tartışılması için önemli bir platform sunduğunu aktardı.

Sağlık Sistemindeki Kritik Rol

Kongrenin ana teması “Değişen Dünyada Hemşirelikte Liderlik: Değişime Liderlik Etmek ve Geleceğe Yön Vermek” olarak belirlenmiş durumda. İki gün sürecek kongrede, hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerindeki kritik rolü ön plana çıkacak ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Önemli Konuşmacılar

Kongreye, Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, ABD ve Avrupa'nın önde gelen hemşirelik okullarının dekanları ile global sağlık kuruluşlarının liderleri katılıyor. Prof. Dr. Alessandro Stievano ve Dr. Emily McWhirter gibi tanınmış isimler, liderlik deneyimlerini paylaşacak.

Ayrıca, kongreye belediye başkanları, rektör yardımcıları, dekanlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hemşirelerle öğrenciler de katılım gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal...

Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi"nin açılışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Gürsoy (fotoğrafta), kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal...

Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi"nin açılışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Gürsoy (fotoğrafta), kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

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