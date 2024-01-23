Evinde airfryer olanlar yandı! Bunu bilseniz asla almazdınız

Airfryer, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Bu cihazın artık hemen hemen her mutfak tezgahının merkezi parçası olmasının nedeni budur.

AIRFRYER NASIL ÇALIŞIR?

Sıcak havayı yiyeceğin etrafında dolaştıran ve yağ damlacıklarından ince bir sis oluşturan aifryerlar, geleneksel kızartma yöntemleri dışında aha az yağ kullanması ve daha çevre dostu olması nedeniyle tercih edilmektedir. Peki bu cihaz ne kadar sağlıklı? İşte yanıtı..

Bir çalışma, patates kızartmasının, aynı süre boyunca airfryerda pişirilen patates kızartmasından 10 kat daha çok yağ emdiğini buldu. Bu, Airfryer'da pişirmenin daha az kaloriye sahip olduğu anlamına gelir.

Kansere neden olur mu?

Yaygın olarak kullanılan bu cihazı halihazırda kullanmayanlar için sağlık endişeleri bulunmaktadır. Özellikle kansere neden olabileceği için. Aslında, hava fritözlerinin kansere neden olduğu ile ilgili bir araştırma verisi olmasa da, bu tür pişirme yöntemi, kanser gelişimi ile bağlantılı olarak tanımlanan akrilamid gibi bileşiklerin üretimine yol açabilir.





Akrilamid insanlar için kanserojendir. Bu madde, gıdanın 120°C'nin üzerine ısıtılması sonucu ortaya çıkar. Isıtıldığında gıdadaki şekerler ve amino asitler arasında akrilamid üreten kimyasal reaksiyon meydana gelir.

Uzmanlar, patates kızartması ile unlu ürünler gibi karbonhidrat oranı yüksek gıdaların yüksek düzeyde akrilamid içerdiğini söylüyor. Ancak balık, et ve sebzelerin pişirildiğinde daha az derecede akrilamid ürettiğine dikkat çekiyor. Akrilamid, plastik, yapıştırıcı, kağıt üretimi, inşaat harçları ve kozmetik ürünlerinde koyulaştırıcı madde olarak kullanılan endüstriyel bir kimyasaldır. Aynı zamanda sigara dumanının da bir bileşenidir.

Akrilamide maruz kalmak yürüme güçlüğüne, kas güçsüzlüğüne ve el ve ayaklarda duyu azalmasına neden olabilir. Ayrıca DNA, RNA ve hücresel süreçlerle etkileşimde bulunarak laboratuvar hayvanlarında da kansere neden olabilir.

Akrilamid gıdalarda bulunur mu?

Akrilamidin gıdalarda varlığı ilk kez 2002 yılında tespit edilmiştir. O tarihten bu güne kadar krakerlerde, çikolata içeren ürünlerde, konserve zeytin gibi pek çok fırınlanmış olan ürünlerde kızartılan ve kavrulan ürünlerde krilamid tespit edildi. Akrilamid oluşumu, pişmiş gıdaların kızartılmış görünümünden, çıtır dokusundan ve tadından sorumludur. Yanmış veya koyu renkli gıdalar, açık renkli gıdalara göre daha çok akrilamid içerir.

Öte yandan bazı uzmanlar, her gün hava fritözü kullanan kişilerin kilo alma oranlarının arttığını söylüyor. Bu kişilerde aynı zamanda tip 2 diyabet hastalığı kalp hastalıkları ve diğer hastalıklar da gelişebilir.