Gökçeada'da Hava Koşulları Sebebiyle Askere Helikopterle Hasta Sevk Edildi

Gökçeada'da Olumsuz Hava Koşulları Hasta Sevkini Zorlaştırdı

Gökçeada'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtınanın ardından, feribot seferlerinin yapılamaması hastaların tedaviye ulaşımını zorlaştırdı. Gökçeada Devlet Hastanesi'ne başvuran bir hasta, acil tedavi gereksinimi nedeniyle askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Koordinasyon ve Destek

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne yapılan sevk işlemi, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği komuta kontrol merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Nöbetçi UMKE ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin desteğiyle hasta güvenli bir şekilde helikopterle Çanakkale'ye taşındı.

Teşekkür ve Dilekler

İl Sağlık Müdürlüğü, sevk sürecinde desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ederek, hastaya acil şifalar diledi. Gökçeada'daki fırtınanın etkisi, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.