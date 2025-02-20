Gökçeada'da Hava Koşulları Sebebiyle Askere Helikopterle Hasta Sevk Edildi

Gökçeada'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu, hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye taşındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:09
Gökçeada'da Hava Koşulları Sebebiyle Askere Helikopterle Hasta Sevk Edildi

Gökçeada'da Olumsuz Hava Koşulları Hasta Sevkini Zorlaştırdı

Gökçeada'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtınanın ardından, feribot seferlerinin yapılamaması hastaların tedaviye ulaşımını zorlaştırdı. Gökçeada Devlet Hastanesi'ne başvuran bir hasta, acil tedavi gereksinimi nedeniyle askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Koordinasyon ve Destek

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne yapılan sevk işlemi, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği komuta kontrol merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Nöbetçi UMKE ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin desteğiyle hasta güvenli bir şekilde helikopterle Çanakkale'ye taşındı.

Teşekkür ve Dilekler

İl Sağlık Müdürlüğü, sevk sürecinde desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ederek, hastaya acil şifalar diledi. Gökçeada'daki fırtınanın etkisi, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir...

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir...

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı'ndan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yangın Güvenliği Açıklaması
2
Gökçeada'da Hava Koşulları Sebebiyle Askere Helikopterle Hasta Sevk Edildi
3
Sağlık Bakanlığı'ndan Aşılama Açıklaması: Etimesgut'ta Aşı Yok İddiası Asılsız
4
Gazze'de Çocuk Felcini Önlemek İçin Aşı Kampanyası Başlatılacak
5
Samsun'da Yutma Bozuklukları Polikliniği Hizmete Açıldı
6
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde TİPS Ameliyatları Başladı
7
Kayseri'de Kanser Hastası Çocuklar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?