Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu: Antalya'da Tedavi Ediliyor

Ferdi Tayfur'un Tedavisi Antalya'da Devam Ediyor

Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Medical Park Antalya Hastanesi'nde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur'un normal bir odada yattığını ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

Ambulans Uçakla Sevk Edildi

Sanatçı, Muğla'da süren tedavisinin ardından, doktorları ve ailesinin isteğiyle ambulans uçakla Antalya’ya götürüldü. 112 Acil Sağlık ekibi eşliğinde hastaneye kabul edilen Tayfur’un tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

Şirin Gözalıcı, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

Önemli Bilgiler ve Geçmiş Tedavi Süreci

79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık tarihinde Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Genel cerrahi bölümünde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tayfur'un, 15 gün önce Antalya'da yapılan bir ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmiştir.

Akabinde bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'un Antalya'da, 2020 yılında oğlundan böbrek nakli aldığı ifade edilmektedir. Sanatçının sağlık durumu hakkında detaylı açıklamanın öğleden sonra yapılması planlanıyor.