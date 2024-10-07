Gaziantep Şehir Hastanesi, 2,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin Başarıları

Geçen yıl ekim ayında açılan Gaziantep Şehir Hastanesi, yalnızca bir yılda yaklaşık 2,5 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Açıklaması

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yapılan basın toplantısında hastanenin önemli rolünü vurguladı. Şahin, hastanenin 335 poliklinik ve acil servisiyle 1875 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Hizmet ve Yatış İstatistikleri

Şahin, "Hastanemiz sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta. Şimdiye kadar 2,5 milyon hastaya hizmet verdik; bunun 2 milyonu poliklinik, 500 bini acil servis muayenesidir. Ayrıca, 70 bin hasta servise yatış yaptı ve yoğun bakımda 15 bin hasta tedavi edildi. Şu an itibariyle aktif yoğun bakım yatak sayımız 259 dur." dedi.

Doğum Sayıları

Bugüne kadar hastanede 10 bine yakın doğum gerçekleştiği de bilgisi verildi. Gaziantep Şehir Hastanesi, bölgedeki sağlık hizmetleri açısından kritik bir öneme sahip.

Geçen yıl ekim ayında hizmete alınan Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet verdi. İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin (fotoğrafta), basın toplantısı düzenledi.