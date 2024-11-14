Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, 2 Binden Fazla Çocuğa 'Ses' Oldu

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, İşitme Kaybı Olan Çocuklara Umut Oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yenidoğan taraması sırasında işitme testini geçemeyen çocuklar için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, önemli bir rol üstleniyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları polikliniğindeki uzmanlar, son 30 yılda 2 binden fazla çocuğu biyonik kulak ile buluşturarak onların hayata yeniden ses katıyor.

Yenidoğan Taraması ve Cerrahi Müdahale Süreci

Yenidoğan taraması kapsamında işitme testinde olumsuz sonuç alan çocuklar, Gaziantep'teki hastaneye yönlendiriliyor. Burada, tomografi ve MR sonuçları incelendikten sonra cerrahi müdahale için hazırlık yapılmakta. Biyonik kulak takılan çocuklar, etkin bir rehabilitasyon süreci ile duyma yeteneğine kavuşuyor.

Başarı Oranı Yüzde 90

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, bölgedeki akraba evliliği oranlarının yüksekliği sebebiyle bu tür işitme kayıplarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Aytaç, çocukların işitme kaybı teşhisi sonrası sağlığına kavuşturulmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Tedavi süreçlerimizde başarı oranımız %90'ın üzerinde ve bugüne kadar 2000'den fazla çocuğa ses verdik," şeklinde konuştu.

Ailelerin Umudu

Hastaların aileleri de süreçten umutlu. Baba Mehmethan Paksoy, 15 aylık çocuğunun işitme kaybı olduğu teşhisinin konulduğunu belirterek, "Ameliyat sonrası her şeyin iyi geçeceğine inanıyoruz," dedi. Ailelerin yüzündeki gülümsemelerin, doktorları her zaman motive ettiğini anlatan Doç. Dr. Aytaç, en erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, 4-6 yaş aralığında tedaviye başlanmasının kritik rol oynadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.