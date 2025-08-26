DOLAR
Gazze'de açlık kurbanı: Hammade Verş el-Ağa yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı, Hammade Verş el-Ağa'nın yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü açıkladı; açlıktan ölenlerin sayısı 7 Ekim'den beri 303'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:56
Sağlık yetkilileri ölü sayısını paylaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlığın derinleşmesi sonucu genç Hammade Verş el-Ağa'nın yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Berş, Ağa'nın kıtlık şiddetlenmeden önce herhangi bir hastalığı olmadığını belirterek, ölümün açıkça yetersiz beslenmenin sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Yetkilinin paylaştığı görüntülerde, Ağa'nın bedenindeki zayıflık ve açlığın izleri dikkat çekti.

Berş, açıklamasında İsrail'in sadece bombalama ve yıkımla yetinmediğini; binlerce masum insanı aç ve en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak öldürdüğünü vurguladı. Ağa'nın genç yaşta hayata veda ettiğini, onurlu bir yaşam sürmeyi hak ettiğini ancak işgal ve kuşatmanın hayallerine ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303e yükseldiği belirtildi.

Olay, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha ortaya koyarken, bölgede yardım erişimi ve temel insani ihtiyaçların karşılanmasının aciliyeti vurgulanıyor.

