Gazze'de Doktorlar Açlığa rağmen Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

Gazze'de sağlık çalışanları, açlıktan ayakta durmakta güçlük çekmelerine rağmen, hayat kurtarmaya yönelik insani görevlerini sürdürmeye devam ediyor. İsrail'in sistematik aç bırakma politikası, bu zorlukları daha da artırıyor.

Göz Hastanesi Anestezi Bölümü Başkanı İyad Ebu Kirş, sağlık ekiplerinin sürekli çalıştığını ve günde sadece bire öğün yiyebildiklerini belirtiyor. Ebu Kirş, “Bu çok sade bir öğün oluyor. Hayat kurtarırken sağlık ekiplerinin konsantrasyonunun yüksek olması lazımken, iş yükü ve yorgunluk nedeniyle zorlanıyoruz,” açıklamasında bulundu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze’deki hastanelerde mesai sistemi işlemez hale geldi. Sürekli hasta ve yaralı akışı nedeniyle sağlık çalışanlarının iş yükü katlanarak artmaktadır. Çalışanlar, ailelerinin durumu hakkında kaygılar taşırken sağlığına da dikkat etmek zorundalar.

Göz hastalıkları uzmanı Muhammed et-Tayyib, “Gazze’de aç kalmayan yoktur,” diyerek hastalarına serum vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Ekip arkadaşları ile birlikte çok uzun saatler çalıştıklarını fakat hala ihtiyaç duydukları gıdaya ulaşamadıklarını belirtti.

Bir diğer sağlık çalışanı Meha Dabban, iş yoğunluğunun iki katına çıktığını ve bu durumun kendisini fiziksel olarak etkilediğini ifade etti. “Bir gün değil, her gün böyle yaşıyoruz. 8 kilo verdim ve başım dönüyor,” diyerek yaşadığı zorlukları aktardı.

Hastane Müdürü Abdusselam Sabbah, sağlık personelinin bitkinliğinin gözle görünür hale geldiğini ve birçoğunun 15-20 kilo verdiğini bildirdi. “Görevlilerin yüzde 98’i 6-8 ay içinde ciddi kilo kaybı yaşadı ve acilde bayılanlar oldu,” uyarısında bulundu.

İsrail'in sistematik olarak aç bıraktığı Gazze'deki sağlık çalışanları ve doktorlar "aç" ve kelimenin tam anlamıyla "yorgun" olmalarına rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Gazze'deki Göz Hastanesi'ndeki doktorlar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu dünyada benzeri görülmemiş bir iş yoğunluğu ve stres altındalar. Buna bir de 2 Mart'tan bu yana uygulanan "aç bırakma" politikası eklenmiş durumda.

