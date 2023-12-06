Gece hemen uykuya dalamamanızın nedeni bu olabilir! Ne çaydan ne kahveden kaynaklanıyor

Düzensiz uyku ve sağlıksız beslenmenin, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, özellikle nöbetleşe çalışanların ve düzensiz uyku uyuyan bireylerin bu riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



DÜZENSİZ UYKUNUN VÜCUDA ZARARLARI





Dr. Taş, yaptığı açıklamada, kötü uyku alışkanlıklarının, parça parça uyku düzeninin ve sağlıksız uyku alışkanlıklarının hipertansiyon ile ilişkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirtildi. Günde 5 ila 6 saat arasında kısa süreli uyku uyuyan bireylerde, kan basıncındaki artışın hipertansiyona yol açtığını ifade eden Dr. Taş, bu durumun özellikle nöbetleşe çalışanlar, sağlıkçılar, memurlar ve polisler gibi düzensiz uyku düzenine sahip meslek gruplarında sıkça görüldüğünü söyledi.

Düzensiz uyku alışkanlıklarının hipertansiyon riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Taş, bu durumun kalp hastalıklarında artışa neden olduğunu belirtildi. Özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerin bu risk grubunda olduğunu ifade eden Dr. Taş, şeker hastalığı olanların ise bu riskin daha da yükseldiğini kaydetti.

Hipertansiyonun önüne geçebilmek için alınması gereken önlemleri sıralayan Dr. Taş, su tüketimi, kilo kontrolü, tuz kısıtlaması, fiziksel aktivitelerin düzenli yapılması ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Dr. Taş, genetik yatkınlıkların da altında yatan risk faktörleri olduğunu belirterek, uyku düzeninin kontrol altında tutulmasının ve bu sayede hipertansiyon gelişiminin engellenmesinin önemine dikkat çekti.

Düzensiz uyku ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin, kalp sağlığını korumak adına atılacak önemli bir adım olduğunu söyleyen Dr. Ahmet Taş, bu konuda bilinçli bir yaşam tarzı benimsemeyi önerdi.