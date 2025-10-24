Gen Tedavisi Hemofili Hastalarına Umut Oluyor

Prof. Dr. Ergül Berber, gen tedavisinin hemofili için kalıcı çözümler sunabileceğini ve taşıyıcı taramasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:02
İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, gen tedavisinin, kanın pıhtılaşmasındaki bozukluğa bağlı kanama hastalığı olan hemofiliye yakalanan hastalar için umut kaynağı olduğunu söyledi.

Genetik kökenli bir hastalık: Hemofili

Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Berber, bir sempozyum için geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemofilinin vücudun normal kan pıhtılaşmasını sağlayan pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanan genetik bir hastalık olduğunu ifade etti. Hemofili hastalarının sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dünya genelinde gen tedavisi çalışmaları

Berber, hemofili hastalarının gen tedavisiyle iyileştirilmesine yönelik dünya genelinde ümit vadeden çalışmalar yapıldığını anlattı ve şunları kaydetti:

"Hemofili gibi doğuştan gelen kronik hastalıklarda gen tedavisine, hastalığa kalıcı çözüm yaratan önemli bir tedavi yöntemi olduğu için ilgi artıyor. Bu yönde dünyada çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Hemofili B ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ümit vadediyor. Uzun yıllara dayalı gözlemlerle çoğu hastanın tedavi edildiği görülüyor. Hemofili A için biraz daha çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ülkemizde gen tedavisine yönelik çalışmalar sürüyor. Hastalarımız bu imkanlardan faydalanabiliyor."

Taşıyıcı taramasının önemi

Berber, genetik hastalıklarda taşıyıcı taramasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Genetik hastalıkların önceden bilinmesinin tedavi ve yönetim süreçlerinde belirleyici rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Çünkü bu kalıtsal kronik hastalıklarda hem psikolojik hem de ekonomik olarak mücadele edebilmek için alınacak en önemli önlem taşıyıcının belirlenmesi. Daha sonra hastalıkla başa çıkmak için önlemlerin alınması gerekiyor. Kalıtsal hastalıklarda hastalığa sebep olan genetik nedenlerin bilinmesi tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde çok önemli. Taşıyıcıların belirlenmesiyle hastada bebek olup olmayacağı ve doğumun ona göre belirlenmesi mümkün olabiliyor. Anne karnında ve doğumdan itibaren gerekli önlemler alınıp çocukların sağlıklı hayat sürmesi sağlanabilir."

Mevcut tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Berber, gen tedavisinin yanı sıra hemofili hastalarına replesman ve plazma tedavisi uygulandığını da sözlerine ekledi.

