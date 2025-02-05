DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesine 451 Yeni Sağlık Tesisinin İnşasına Başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için 451 yeni sağlık tesisi inşa ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:22
Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesine 451 Yeni Sağlık Tesisinin İnşasına Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Büyük Yatırım Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde toplam 451 sağlık tesisini vatandaşların hizmetine sunacak. Bu tesislerin toplam kapasiteleri ise 13 bin 808 yatak ve 485 ünit olacak. Bakanlık, deprem bölgesinde sağlık hizmetlarının güçlenmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden sonra, bakanlık iki yıl içerisinde 110 sağlık tesisinin inşasını tamamladı. Bu tesislerin toplam maliyeti 42,5 milyar lira olup, toplam 5 bin 588 yatak kapasitesine sahiptir. Bu kapsamda 26 hastane ve 84 birinci basamak sağlık tesisi hizmete alındı.

Ayrıca, aynı illerde 58 milyar lira maliyetle 92 sağlık tesisi inşa edilmekte, bu tesislerin 5 bin 750 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Yeni Projeler ve Yatırım Planları

Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına ek olarak 32,9 milyar lira tutarında 249 sağlık tesisi daha planlanmaktadır. Bu yatırımlar ile birlikte, depremden etkilenen illerde toplam 133,4 milyar lira değerinde sağlık tesisi projelendirilmiş olacaktır.

Detaylı Tesis Bilgileri

Deprem bölgesinde tamamlanan 110 sağlık tesisi arasında, Adana'da 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi, Gaziantep'te 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi yer almaktadır. Ayrıca, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ile 67 birinci basamak sağlık tesisi de hızla yükseliyor.

Bakanlık, deprem sonrası sağlık hizmetlerini güçlendirmek için gerekli tüm adımları atarak, halkın sağlık ihtiyacını öncelikli bir konu olarak göz önünde bulunduruyor.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
2
Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz
3
Tırnağınızda beyaz leke varsa aman dikkat! Korkunç hastalık kendini böyle açığa veriyor
4
Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesine 451 Yeni Sağlık Tesisinin İnşasına Başlıyor
5
Dünya Kanser Günü'nde Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı
6
Türk Toraks Derneği'nden Kanserde Erken Teşhis Uyarısı
7
Şanlıurfa'da Ambulansta Doğum: Bebek Sağlık Çalışanının Adını Aldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı