Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesine 451 Yeni Sağlık Tesisinin İnşasına Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Büyük Yatırım Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde toplam 451 sağlık tesisini vatandaşların hizmetine sunacak. Bu tesislerin toplam kapasiteleri ise 13 bin 808 yatak ve 485 ünit olacak. Bakanlık, deprem bölgesinde sağlık hizmetlarının güçlenmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden sonra, bakanlık iki yıl içerisinde 110 sağlık tesisinin inşasını tamamladı. Bu tesislerin toplam maliyeti 42,5 milyar lira olup, toplam 5 bin 588 yatak kapasitesine sahiptir. Bu kapsamda 26 hastane ve 84 birinci basamak sağlık tesisi hizmete alındı.

Ayrıca, aynı illerde 58 milyar lira maliyetle 92 sağlık tesisi inşa edilmekte, bu tesislerin 5 bin 750 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Yeni Projeler ve Yatırım Planları

Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına ek olarak 32,9 milyar lira tutarında 249 sağlık tesisi daha planlanmaktadır. Bu yatırımlar ile birlikte, depremden etkilenen illerde toplam 133,4 milyar lira değerinde sağlık tesisi projelendirilmiş olacaktır.

Detaylı Tesis Bilgileri

Deprem bölgesinde tamamlanan 110 sağlık tesisi arasında, Adana'da 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi, Gaziantep'te 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi yer almaktadır. Ayrıca, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ile 67 birinci basamak sağlık tesisi de hızla yükseliyor.

Bakanlık, deprem sonrası sağlık hizmetlerini güçlendirmek için gerekli tüm adımları atarak, halkın sağlık ihtiyacını öncelikli bir konu olarak göz önünde bulunduruyor.