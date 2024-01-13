Gencecik bir cilde sahip olmak bu kadar kolay! İki damlası cildi 10 yıl geriye götürüyor

Bu yağlar sayesinde cildiniz 5 sene gençleşecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİLDİ GENÇLEŞTİREN DOĞAL YAĞLAR

Cildinizin doğal yöntemlerle genç görünmesini istiyorsanız bu haber tam size göre! Argan yağı güçlü bir antioksidan olduğu için cildi zararlı durumlardan korur ve nemlendirir. Argan yağını geceleri uyumadan önce az miktarda yüzünüze sürebilir ve sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarını engelleyebilirsiniz. Argan yağı cildin kolajen üretimini de destekler. Hindistan cevizi yağı da cildin doğal nem dengesinin korunmasını sağlar.





İçinde olan sağlıklı yağ cildin ölü derilerden arınmasını sağlar. Eğer bu yağı geceleri cildinize sürerseniz cildiniz sabaha kadar yenilenir ve cildiniz beslenir, kolajen üretimi desteklenir. Gül yağı da yaşlanma karşıtı doğal bir yağdır. Ciltteki kolajen üretimi desteklenir ve cildin doğal esnek yapısı korunur. Geceleri cildinize gül yağı sürerek uyursanız kırışıklıklarınızdan kurtularak parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Jojoba yağı da cildi besler ve nemlendirir. Çok az miktarda cildinize bu yağı uygularsanız yaşlılık belirtilerini engelleyebilirsiniz ve içinde olan sağlıklı yağ asitleri sayesinde kolajen üretimi desteklenir.