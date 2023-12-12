Gençler, çocuklar, yaşlılar bol bol tüketsin! Beyni canavara çeviriyor

YAĞLI BALIKLAR

Beyin sağlığı denildiğinde akla ilk gelen yağlı balıklardır. Yağlı balıklar, özellikle somon, ton balığı ve alabalık, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir, düzenli bir şekilde de tüketilmelidir. Beynin yaklaşık %60'ı yağdan oluşur ve bu yağın yarısı sağlıklı yağlardan, özellikle omega-3 yağ asitlerinden sağlanır.

Omega-3 yağ asitlerinin yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı ve Alzheimer hastalığının başlamasını önlediği gösterilmiştir. Yetersiz omega-3 alımının depresyon ve öğrenme güçlüğü gibi sorunların riskini artırdığına dair kanıtlar vardır.





Son araştırmalarda , düzenli yağlı balık tüketimi beyinde bulunan gri madde miktarını arttırdığını göstermiştir. Gri madde beyin fonksiyonunda önemli bir rol oynar ve karar verme, hafıza yönetimi, duygusal düzenleme gibi fonksiyonları destekler.

KAHVE

Sabah kahve içmeyi sevenlere güzel bilgi: Kahvenin ana bileşenleri olan kafein ve antioksidanlar beyin sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Kahvenin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:





Uyanıklığı artırın: Kafeinde bulunan kafein, adenozin adı verilen bir kimyasalın salgılanmasını engelleyerek uykululuğu önler ve beynin uyanıklığını artırır.

Ruh Halinizi İyileştirir: Kafein, olumlu duyguları artıran dopamin gibi nörotransmitterlerin salınmasını teşvik eder ve ruh halinizi iyileştirir.

Geliştirilmiş konsantrasyon: Bir çalışma, kafein tüketmenin uyanıklığı ve uyanıklığı artırdığını buldu.

SAKATAT

Her iç organ tipinin vücuda farklı faydalar sağladığı bilinir. Ancak özellikle beyinde ve dilde bol miktarda olan omega-3 yağ asitleriyle iç organlar beyni gençleştirebilir ve canlılığını koruyabilir. Vitamin açısından zengin olan bu besinler çocuklardan yaşlılara kadar uzmanlar tarafından herkese tavsiye ediliyor.





Sakatatlar yağ oranı düşük fakat vitamin açısından zengin bir besin grubudur. Özellikle beyin fonksiyonu ve beyaz kan hücresi oluşumu için gerekli olan B12 vitamini açısından zengindirler. Hormonlar arasında hormon üretimini destekleyen niasin ve cildinizi ve sağlığınızı koruyan riboflavin bulunur.

KAKAO

Bitter çikolata veya direkt kakao tozu kakao açısından zengindir ve beyninizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek harika bileşikler olan kafein, antioksidanlar ve flavonoidler içerir. Bitter çikolata %70 kakao içerir, böylece kakaonun tüm faydalarından yararlanırsınız. Bu faydalar genel olarak yüzde 10 ile 50 arasında kakao içeriği olan diğer çikolatalarda mevcut değildir.

Flavonoidler, bitkilerde olan ve antioksidan özellikleri bakımından zengin bir grup bileşiği ifade etmektedir. Antioksidanlar vücuttaki oksidatif stresle savaşır ve hücrelere zararları dokunan serbest radikallerin etkilerini azaltır. Flavonoidler renkli meyveler, sebzeler, çay ve kahve dahil olmak üzere birçok bitki kaynağından elde edilebilir. Bu bileşikler doğal antioksidanlardır ve insan sağlığı için çeşitli faydalı etkilere sahip olduklarına yaygın olarak inanılmaktadır.





Çikolatadaki flavonoidler, özellikle beynin öğrenme ve hafızayla ilişkili alanlarında birikerek yaşa bağlı olan zihinsel gerilemeyi azaltma konusuna ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu antioksidan bileşikler beyin sağlığını olumlu yönde etkilediği düşünülen faktörlerden biridir.

900 kişiyle yapılan bir araştırmada, çikolatayı daha sık tüketenlerin, daha az tüketenlere göre hafızasının ve zihinsel performansının daha iyi olduğu gözlemi, çikolatanın olumlu etkilerinin bir işareti olabilir. Ancak diğer faktörleri de (genel beslenmeniz, yaşınız ve yaşam tarzınız gibi) dikkate almaya dikkat etmelisiniz. Yine de bu çalışma çikolatanın bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini anlama yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Başka bir araştırma ilginç bir bulguya ulaştı: Çikolata yiyen insanlar, kraker yiyenlere göre daha olumlu duygular yaşadı. Bu sonuçlar çikolata tüketiminin ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

KEMİK SUYU

Kemik suyunda bulunan kolajen ve hyaluronik asit bulunmaktadır. Bu asit sayesinde kemik suyu sadece beyin sağlığınızı değil aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de destekler. Doğru hazırlanmış kemik suyu bu alanlarda sağlığın korunmasına önemli katkı sağlayabilir.





Kemik suyu, prolin ve glisin amino asitleri sayesinde beyin ve bağ dokularında iyileşmeye büyük katkı sağlar. Bu iki amino asit hafızanın güçlendirilmesinde ve beyin fonksiyonunun arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kemik suyu elde etmek için kemik iliğinin en az 12 saat boyunca ısık ateşte kaynatılması gerekir. Bu süreçte eklenen biberiye, soğan gibi malzemeler, kemik suyuna katkı verir ve beyin sağlığını desteklemesine de katkı sağlar.