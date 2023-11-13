Herkes lezzeti için yiyordu! Kestanenin o iki hastalığı şıp diye durdurduğu ortaya çıktı!

Kestane, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem besleyici hem de sağlıklı bir besin olan Kestane faydaları ile de dikkatleri çekiyor. İşte bu güzel lezzetin faydaları.

Herkes lezzeti için yiyordu! Kestanenin o iki hastalığı şıp diye durdurduğu ortaya çıktı!
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Soğuk havaların habercisi olan kestane, bu yıl fiyat artışıyla gündemde. Bursa'da kilogram başına yüzde 200'lük bir artışla 250 ile 450 TL arasında satılan kestanenin, geçen yıla göre az mahsul ve döllenme rekoltesi düşüklüğü nedeniyle fiyatının yükseldiği belirtiliyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde yaşanan su sorunu ve küresel ısınmanın etkisiyle azalan yağışlar, kestanede rekolte kaybına neden oldu. 

Bu yıl Türkiye genelinde kestane rekoltesi 60 bin ton civarında gerçekleşti. Aydın, üretimde başı çeken il olup Ege Bölgesi'nin toplam üretiminin yüzde 70'ini karşıladı. Ancak, Bursa, Türkiye'deki üretimin sadece 3 bin tonunu üstlenerek listenin gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Soğuk havaların habercisi olan kestane

SOĞUK HAVALARIN HABERCİSİ KESTANE FİYAT ARTIŞI İLE GÜNDEMDE

Rekolte kaybı ve artan maliyetler nedeniyle kestanenin toptan fiyatı 130 ile 140 TL arasında değişiyor. Ancak, tüketicilere ulaştığında fiyatı 300 ile 400 TL arasında seyrediyor. Buna rağmen, Bursa'da kestanenin perakende satış fiyatının biraz daha uygun olduğu görülüyor, kilogram başına 250 ile 300 TL arasında satılıyor.

Kestane üretimindeki düşüşün başlıca nedeni olan susuzluk ve gal arısı gibi etkenler, ürünün azalmasına ve fiyatının yükselmesine sebep oldu. Hasat dönemi devam ederken, soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane, bu yıl cüzdanları zorlayacak gibi görünüyor. Özellikle manav tezgahlarında rekor fiyatlarla satışa sunulan kestanenin, orta sınıf sofralarından ziyade zengin atıştırmalık kategorisine geçtiği belirtiliyor. Geçen yıl 70-80 TL civarında satılan kestane, bu yıl yüzde 200'den fazla bir fiyat artışıyla dikkat çekiyor.

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