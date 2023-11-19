Gençleşmek için tek damlası bile yetiyor! Uyumadan önce sürün, sabahına botokslu cilde uyanacaksınız

Cildinizde oluşan derin kırışıklıkları gidermek için kuşburnu yağından faydalanabilirsiniz. İşte detaylar...

Gençleşmek için tek damlası bile yetiyor! Uyumadan önce sürün, sabahına botokslu cilde uyanacaksınız
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DERİN KIRIŞIKLIKLARIN DOĞAL ÇARESİ BULUNDU!

Özellikle kadınların başının derdi olan kırışıklıkların doğal çaresi bulundu. İçeriğinde bulunan zengin vitamin ve antioksidanlar nedeniyle kuşburnu yağı cilt bakımı için mucizevi yağlardan biri

kuşburnu

 Cilde olan faydaları saymakla bitmeyen son derece etkili olan Kuşburnu yağı, uzun yıllardır kadınların güzellik sırlarından biri olarak bulunuyor.

KUŞBURNU YAĞININ CİLDE FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

Kuşburnu yağı, cilde tazelik kazandırdığı ve cildi beslediği için cildin aydınlanmasına da katkıda bulunur. Cilde bir ışıkta veren ve doğal nemlendirme sağlayan kuşburnu yağı son zamanlarda kozmetiğinde vazgeçilmezlerinden biri. Kuşburnu yağı aynı zamanda cildin yaşlanmasını da geciktirir. İçeriğinde bulunan vitaminler ve antioksidanlar sayesinde anti-aging etkisine de sahip olan kuşburnu yağı cilt kırışıklıkların azalmasına da yardımcı olur.

kuşburnu

Kuşburnu yağı, cilt bakımında kullanılan mucizevi etkilere sahip olan önemli bitkilerden biridir. Uzun yıllardır güzelliğine düşkün olan kadınlar kuşburnu yağından faydalanarak güzelliklerini uzun yıllar saklamayı başarmışlardır. Ama herhangi bir alerjiniz olabileceği için bu tarz içeriklerin ilk önce cildin küçük bir bölümünde denenmesi gerekmektedir. Cildinde derin kırışıklığa sahip olan kadınlar bu kırışıklıklardan kurtulmak için kuşburnu yağından faydalanırlar.

KUŞBURNU NASIL KULLANILICAK?

Kuşburnu yağından faydalanmak için onu direkt olarak cildinize sürebilirsiniz. Parmak uçlarının ile cildinize masaj yaparak derin kırışıklıklarının görünümünde azalma sağlayabilirsiniz. Bunun dışında kuşburnu yağı maske olarak da faydalanılabilir. Kil ya da yulaf ezmesi ile karıştırıldığında cildinize süreceğiniz özel bir maske elde etmiş olursunuz. Kuşburnu yağı maskenin yanı sıra kullandığınız kozmetik ürünlerine de eklenerek kullanılabilir. Kullandığınız nemlendiricilerin ya da serumların içerisine birkaç damla bu yağdan damlatabilirsiniz. Kuşburnu dan bunların dışında beslenerek de fayda sağlayabilirsiniz.

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