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Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

Cildinizi gençleştirmek için evde bu maskeleri deneyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 19:22
Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

BU KARIŞIMLAR BOTOKS ETKİLİ YARATACAK… İŞTE GENÇLİK MASKESİ TARİFİ!

Sadece 3 malzeme ile hazırlayacağınız gençlik iksiri ile kırışıklıklarınızdan hemen kurtulacaksınız. İşte tarifler ve detayları….

güzellik

Cildimiz belli sebeplerden dolayı yaşlanabilir ve kırışık görünebilir. Ancak kırışıklıklardan kurtulmak da mümkün işte sizin için kırışıklıklarınızı giderecek ve yüzünüzü genç bir görünüme kavuşturacak o özel tarifler….

Birr çok kişi kimyasalları yüzüne kullanmak yerine evde doğal maskeler hazırlıyor. Bu saye de de daha güzel ve genç bir görünüşe sahip oluyor. İşte sizi gençleştirecek ve botoks yaptırmışsınız gibi etkiye sahip o doğal tarifler…

Evinizde bulunan malzemeleri kullanarak bu maskeleri hazırlamak oldukça basit. Bu maskeler cildin sıkılaşmasına, toparlanmasına ve kırışıklık görünümünün azalmasına yardım edecek ve güzelliğinize güzellik katacak. Maskeler sayesinde de cildinizin 10 yaş daha genç göründüğüne şahit olacaksınız.

Botoks ve dolgu işlemleri maddi olarak oldukça pahalı işlemler. Ama evinizde de bazı uygulayacağınız tarifler ile çok para harcamadan güzelleşebilirsiniz. Bu tarifler Gözenekleri sıkılaştırdığı gibi aynı zamanda da kırışık görünümünün de azalmasına katkı sağlamaktadır. Bu maskeler doğru ve düzenli kullanıldığında ise tam 10 yıl daha genç görünmenize sebep olacaklardır.

1- BAL- YOĞURT

Bal cildin besleyen önemli besinlerden biridir. Yoğurt ise cilt yatıştırıcı etkiye sahiptir. Bal ve yoğurt bir araya geldiğinde de ciltteki sorunların ve kusurların azalmasına hatta bitmesine yardımcı olur.

• 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal ve 2-3 damla lavanta esansiyel yağı karıştırın.

• Temiz cildinize eşit miktarda sürün.

• 15-20 dakika maskyi cildinize bekletin.

• Ardından ılık su ile durulayın.

• Haftada 1-2 kez uygulayın.

• 2- HAVUÇ VE PORTAKAL

• Havuç ve portakal da cilt için oldukça gerekli besinlerdendir. Ancak bu besinler yiyerek olduğu kadar cildinize sürerek de fayda sağlamaktadır. Koyu renk açma özelliğine sahip bu karışım da ciltte hücre yenilemektedir.

• 1 adet havucu küçük parçalar haline getirin.

• İçerisine portakal suyu ekleyin ve karıştırın.

• Temiz cildinize eşit miktarda sürün.

• 25-30 dakika cildinizde bekletin.

• Ilık suyla durulayın ve haftada 1-2 kez uygulayın.

3- LİMON-DOMATES

Limon ve domates maskesi cildin güzelleşmesine ve gençleşmesine yardımcı olur. Çünkü sıkılaştırıcı bir etkiye sahiptir. Cilt sorunlarınızdan kurtulmak istiyor iseniz bu maskeye de şans verebilirsiniz.

• 1 adet domatesi soyun ve ezin.

• İçerisinde 1 çorba karşığı limon suyu ekleyin.

• Ardından 2 yemek kaşığı şeker ekleyin ve karıştırın.

• Maskeyi soğuması için dolaba koyun.

• Macun kıvamına gelen bu karışımı temiz cildinize sürün.

• 15-20 dakika bekletin.

• Maskeyi ılık su ile durulayın ve cildinize nemlendirici uygulayın

• Haftada 1-2 kez bu maskeyi tekrar edin.

4- YUMURTA AKI

Yumurta akı, cilt maskelerinde oldukça sık kullanılan bir maddedir. Derinlemesine temizlik sağlamasından dolayı da gözenekleri sıkıştırması bakımında da oldukça faydalıdır.

• 1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı şekeri karıştırın.

• Temiz cildinize uygulayın.

• Yumurta akını cildinizde 10-15 dakika bekletin.

• Ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

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