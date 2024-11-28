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Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyonda Onaylandı

1 Ocak 2015 öncesi ödenmemiş GSS primleri tahsil edilmeyecek. Yeni düzenlemelerle sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:13
Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyonda Onaylandı

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Tasarısı Komisyonu'nda Kabul Edildi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi.

Ödenmemiş GSS Primleri ve Fer'i Alacaklara İstisna Getirildi

Tasarıya göre, 1 Ocak 2015 tarihinden önce ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bu hamle, GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Engellilere Destek ve Yetim Aylığı Düzenlemeleri

Kanun ile ayrıca, 31 Aralık 2008 tarihinden önce sigortalı olan engellilere yönelik emeklilik işlemleri, çalışma gücü kaybına göre belirlenecek. Yetim aylığı bağlanacak gruplar arasında astsubay ve polis adayları da yer alacak. Bu kişilere, eğitim dönemlerinde aylık ödenecektir.

Tarımsal Faaliyetlerde Bildirim Yükümlülükleri Kolaylaştırılıyor

Teklif, tarım sektöründeki sigortalıların, ziraat odaları aracılığıyla geçmiş dönemlerdeki bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla kolaylık sağlıyor. Hükmün yürürlüğe girmesinden sonra belirli bir süre zarfında yerine getirilmeyen bildirimlerle ilgili idari para cezası uygulanmayacak.

İmalat Sektöründe Teşvik ve İndirimler

İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine çeşitli sigorta prim indirimleri sağlanacak. Aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi ve primlerin zamanında ödenmesi şartıyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden 5 puanlık indirim uygulaması getirilecek. Bu uygulama 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

ÇASMER’lere Yönelik Yeni Düzenlemeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇASMER) tanımlanacak ve bu merkezlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki rolleri netleştirilecektir. Böylece, özel sağlık kuruluşlarının bulunmadığı yerlerde kamu eliyle profesyonel hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Tüm bu düzenlemelerle, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak ve iş sağlığı ile güvenliği konularında daha etkin bir denetim sağlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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