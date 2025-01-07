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Sosyal Medya Videoları, Çocuklarda Yanık Vakalarını Artırıyor!

Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli içerikler, çocuklarda yanık vakalarını artırarak sağlık tehditleri oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:45
Sosyal Medya Videoları, Çocuklarda Yanık Vakalarını Artırıyor!

Sosyal Medyada Paylaşılan Tehlikeli Videoların Etkisi

Sosyal medya platformlarında yayılan videoların etkisi, çocukların sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Kolonya dökerek kendisini yakan çocukların görüntülerinin paylaşılması, birçok gencin bu tehlikeli davranışları denemesiyle yanık vakalarının artış göstermesine neden oldu.

Uzmanlardan Uyarı: Dikkatsizlik ve İhmal Yanıkların Sebebi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral, bu durumu değerlendirirken, çocukların yanık vakalarının 70'inin ilk 6 yaşta görüldüğünü belirtiyor. Prof. Dr. Oral, "Hoş bir video çekmek amacıyla sosyal medya fenomenlerinin taklit eden çocuklar, yanıcı maddelerle oynamakta ve bu nedenle ciddi yaralanmalara yol açmaktadır," dedi.

Özellikle İzmir'de bir çocuğun kolonya dökerek kendini ateşe vermesi ve bu trajik olayın ardından hayatını kaybetmesi, sosyal medyanın tehlikeli akımlarının daha fazla dikkate alınmasını gündeme getirdi. Prof. Dr. Oral, "Daha önce ev kazalarında haşlanma türü yanıklar yaygındı. Ancak artık alev yanıkları daha çok tıbbi vakalar arasında. Bu yıl, hayatı tehdit eden durumlar açısından oldukça endişe verici bir artış gözlemliyoruz," şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Bağımlılığı: Gerçek ve Sanalın Sınırları Belirsizleşiyor

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gonca Özyurt, gençler ve çocuklar arasında sosyal medya bağımlılığının hızla arttığını vurguluyor. "Bu durum, sanal ile gerçekliğin karıştırılmasına ve ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açıyor," diyerek çocukların yalnızlık hissiyle sanal ortamlarda kimlikler oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Oral, yanık tedavisinin bazen olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "2024 yılında tedavi gören iki çocuk hastamız yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vakalar tamamen önlenebilir durumlar; sosyal medyanın etkisi göz ardı edilmemeli," diyerek son uyarısını yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi çocuk hasta sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral, sosyal medyada çocukların üzerine kolonya döküp yaktığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşmasının, videoları izleyen akranlarını olumsuz etkilediğine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi çocuk hasta sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral, sosyal medyada çocukların üzerine kolonya döküp yaktığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşmasının, videoları izleyen akranlarını olumsuz etkilediğine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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