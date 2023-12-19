Göz altı morlukları meğer bundan kaynaklanıyormuş! Geçsin diye uğraşanlar buna dikkat

Çoğu kişide alerjik reaksiyonlar ovuşurken yorgun ve uykulu olduğunuzdan ötürü gözlerinizi sık sık ovuyorsunuz tüm neden belli oldu. Kuru hissinde ya da içlerinde bir şey kaçtığında ovalıyorsanız morluklara neden olabileceği belirtildi.

Birçok durum üzerinde ovuşturma tedavi edebilirken göz küresi hafifçe bastırarak vargus sinirini uyarı yapılarak kalp atış hızında yavaşlamalar ve stres azalmaları görülür. Fakat gözlerini çok sık ya da çok sert ovuşturduğunuzda çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.





GÖZ ALTI MORLUKLARI

Sürtünme ya da diğer durumlardan kaynaklı olarak gözlerde kızarıklıklar ve koyu halkalar yaşanabilir. Küçük kan damarlarının yırtılmasında ve gözlerin kızarmasında bile nedenin bu olduğu belirtildi.

Ellerinizde vücudun diğer bölgelerine bakılarak bakteri taşıdığından göz enfeksiyonları riski artış gösterir. Gözlerinizi ovuşturduğunuzda risk oluşurken ellerinizi sık sık yıkayarak dezenfekte yapmanız gerekir.

KORNEAYI AŞINDIRABİLİR

Göz ovuşturmalarda kornea aşınma riski oluşurken sıklıkla göz kirpik ya da bir toz tanesinin kaçmasıyla beraber spontane hareket onu çıkarmak için ovalama tercih edilir. aşınma ise tırnaklardan ötürü olarak yabancı cisim göz yüzeyine sürtünmeden oluşur.

8-12 YAŞ ARASI MİYOPİYİ İLERLETEBİLİR

Sıklıkla görülen 8-12 yaş arası çocuklarda görülen ergenlik döneminin kötüleşmesiyle beraber miyopiyi köteleştirebilir. Bazı rahatsızlıklarda yıldan yıla kötüleşmeler olurken yüksek dereceli miyoplar ortaya çıkabilir.