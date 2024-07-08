Gözaltı morluklarına veda edin! Bu yöntemi bilenler ışıl ışıl gözaltlarına sahip oluyor

Göz altındaki koyu halkalar ve şişlikler uykusuzluk, genetik, stres ve yorgunluk gibi çeşitli faktörlerin neden olduğu yaygın bir problemdir. Bu sorunu çözmek için pek çok ürün ve yöntem bulunur. İşte göz altı morluklarından kurtulmak için kullanabileceğiniz ürünler. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KOYU HALKALARA ELVEDA

Göz altındaki koyu halkalar ve şişlikler uykusuzluk, genetik, stres ve yorgunluk gibi çeşitli faktörlerin neden olduğu yaygın bir problemdir. Bu sorunu çözmek için pek çok ürün ve yöntem bulunur. Bunlardan en bilindik olanı göz altı serumlarıdır. Kahve yağı serumu aşağıdaki gibidir:

Malzemeler

Yarım su bardağı çekilmiş kahve

100 ml badem yağı

1 yemek kaşığı avokado yağı

Süzgeç

Damlalıklı küçük şişe

Öğütülmüş kahveyi bir cam veya ısıya dayanıklı kaseye koyun. Badem yağı ve avokado yağı ekleyin. Karışımı bir su banyosunda ısıtın. Bunu yapmak için kavanozu veya kaseyi bir tencereye koyun ve tencereyi suyla doldurun. Suyun bardağın yarısına kadar gelmesine dikkat edin. Su kaynamaya başlayıncaya kadar bir tencereyi orta ateşte ısıtın. Daha sonra ısıyı azaltın ve kahvenin yaklaşık iki saat ısınmasını sağlayın.





Ara ara karıştırmayı unutmayın. Isıttıktan sonra karışımı bir elekten geçirin ve küçük bir kavanoza pipetleyin. Kahve yağını serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Kahve yağını kullanmaya başlamadan cildinizin herhangi ufak bir bölgesinde test edin. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, kullanmayı bırakarak bir doktora başvurun. Kahve yağı buzdolabında saklandığında katılaşabilir. Kullanmadan önce oda sıcaklığına getirin. Kahve yağı üç ay içerisinde tüketilmelidir. Kahve yağının saça ve cilde birçok faydası vardır. Saç uzamasını teşvik ettiği, saç dökülmesini önlediği, kepeği giderdiği, saçları parlak ve yumuşak hale getirdiği bilinmektedir. Ayrıca cildi nemlendirdiği, iltihapları hafiflettiği ve yaşlanma belirtilerini önlediği için cilt üzerinde olumlu etkisi vardır. Kahve yağını saçınıza ve cildinize de uygulayabilirsiniz. Saça uygulamak için avucunuza birkaç damla yağ damlatın ve ıslak veya kuru saça masaj yapın. Saçınızın diplerine ve uçlarına yağ sürmeyi unutmayın. Cildinize uygulamak için avucunuza birkaç damla yağ damlatın ve cildinize masaj yapın.