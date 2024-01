Grip olduktan sonra hemen bu besinleri tüketin! Bir daha doktor yüzü göstermeyecek

Gripten kurtulmuş olsanız bile virüse tekrar yakalanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak ve iyileşmenizi desteklemek için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almanız gerekir. Bazı gıdalar diğerlerinden daha fazla vitamin ve mineralin yanı sıra antioksidan içerir. Grip bittiğinde bu yiyecekleri günlük yaşamınıza dahil ettiğinizden emin olun. İşte vücudunuzun direncini artıran 10 besin..

NAR





Nar mevsim meyvelerinin arasında en yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. İçerdiği polifenollerle ücre hasarını azaltır. Ek olarak hastalık sürecinde ortaya çıkan inflamasyonun azaltılmasına da yardımcı olabilir. Narı ikiye bölerek salataya katabilir veya öğleden sonra atıştırmalık olarak yoğurda ekleyebilirsiniz. Kemoterapi görüyorsanız nar yemek zararlı olabilir.

TURUNÇGİLLER





Limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller C vitamini açısından zengin olduğundan mutlaka tüketmelisiniz. Bu meyveler C vitamini ve aynı zamanda içeriği nedeniyle serbest radikallerle savaşır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ayrıca turunçgillerde bulunan hesperidin, apigenin gibi flavonoidler de beyin sağlığını korur ve nörodejeneratif hastalıkları önler. Salatanıza her gün bir limon ve bir portakal ekleyerek günlük C vitamini ihtiyacınızı takviyelere bağımlı kalmadan karşılamanıza yardımcı olabilirsiniz.

YUMURTA





Yumurta yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır ve ihtiyacımız olan bütün amino asitleri içeren bir besindir. Yumurta, grip sonrası oluşan hücre hasarının iyileşmesi için artan protein ihtiyacını karşılıyor. Vücuttaki iyi kolesterolü artırıp kalp sağlığını korur. Haşlanmış yumurta kahvaltıda ya da öğle yemeği yerine omlet olarak yenebilir.

BALIK





Balık, yüksek kaliteli protein açısından zengindir ve bağışıklığınızı güçlendirmek için günlük beslenmenize aktif olarak dahil etmeniz gereken bir besindir. İyot ve protein ile birlikte sağlıklı yağlar içerdiğinden vücuda oldukça faydalıdır. Haftada bir kez balık yiyin. İnme ve kalp krizi riskini azaltır. Önemli olan balığın nasıl pişirildiğidir. Kızartma balığın yağ içeriğini arttırır ve sağlıklı besin değerlerini azaltır. Balık pişirirken haşlama, fırınlama veya fırında pişirme yöntemlerini kullanmalısınız.

BROKOLİ





Brokoli koyu yeşil bir sebze olduğundan vitamin kaynağı olduğunu bilirsiniz. İçerisinde C vitamini, K vitamini ve bağışıklık sistemini güçlendiren, iltihabı azaltan biyoaktif bileşikler bulunur. Zengin lif içeriğine sahiptir. Kalp-damar sağlığını korur, sindirimi teşvik eder ve kabızlık sorunlarını önler. Lahana ailesinin her ikisi de olan lahana ve Brüksel lahanasını da dahil etmeyi unutmayın. Aşırı gazdan şikayetçiyseniz brokoli alımınızı sınırlayabilirsiniz.

HAVUÇ





Havuç; koyu turuncu rengi beta-karoten adı verilen son derece değerli antioksidandan alır. Bu antioksidan bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca içeriğindeki A vitamini, K vitamini ve potasyum sayesinde kan dolaşımını da düzenler. Tansiyon sorunu yaşayan kişilerde olumlu etkisi vardır. "Havuçlar çok tatlı" demeyin. Diyabetik değilseniz ve kan şekeri düzeyiniz çok yüksekse, tatlı isteğinizi azaltmak için salatalarınıza ve yemeklerinize mutlaka havuç ekleyin veya atıştırmalıkların yanında bir veya iki havuç yiyin.

ZENCEFİL





Zencefil çok sağlıklı bir besindir çünkü gingerol adı verilen güçlü bir antiinflamatuar bileşik içerir. Bağışıklık güçlendirici etkilerinin yanı sıra mide bulantısı sorunlarına da yardımcı olur. Bakteri ve virüslere karşı direnci artırarak hastalık riskini azaltır. Grip sırasında ya da sonrasında mideniz bulanırsa zencefil çayı içmeyi deneyin.

BAL





Doğal bal, son derece değerli antioksidanlar içeren bir besindir. Hastalık sırasında ortaya çıkan öksürük semptomlarını azaltır ve uyku kalitesini artırır. Grip olduktan sonra hala öksürük belirtileriniz varsa her gün 1 çay kaşığı bal tüketmeyi deneyin. Ayrıca tatlı gıdalar olduğundan paketli gıdalar yerine sağlıklı gıdalarla ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Tüketirken zararlı maddelerin oluşumunu önlemek için işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca 1 yaş altındaki bebeklere bal vermeyin.

BADEM





Badem E vitamini ve magnezyumun yanı sıra diyet lifi açısından zengindir. İçerdiği sağlıklı yağların kötü kolesterolü düşürdüğü söylenir. Badem ayrıca kalp sağlığını artırmakla kalmaz E vitamini gibi güçlü antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini de destekler. Bademin uyku düzenleyici etkisi vardır, dolayısıyla uyku probleminiz olsa bile tüketebilirsiniz. Badem yerken mutlaka çiğ yemeye dikkat edin. Kavrulmuş bademlerin tuz ve yağ oranı yüksektir ve çok fazla tüketilmesi kilo alımına ve yüksek kolesterole neden olabilir.

SU





Hayatın her aşamasında olduğu gibi, grip virüsüne karşı mücadeledeve aynı zamanda iyileştikten sonra susuz kalmamak son derece önemlidir. Bu nedenle iyileşme döneminde su içmek çok önemlidir. Her gün en az 8 ila 10 bardak su için. Susuz kalmamak için çorba ve bitki çayları da içebilirsiniz.