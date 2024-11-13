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Gümüşhane'de Ambulans Helikopter 70 Yaşındaki Kalp Hastasını Trabzon'a Taşıdı

Gümüşhane'de 70 yaşındaki kalp hastası, ambulans helikopter ile Trabzon'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:11
Gümüşhane'de Ambulans Helikopter 70 Yaşındaki Kalp Hastasını Trabzon'a Taşıdı

Gümüşhane'de Acil Ambulans Helikopter Operasyonu

Gümüşhane'de, 70 yaşındaki kalp hastası Yüksek Çelik, yaşadığı güçsüzlük ve yüzdeki uyuşma şikayetleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Hızla sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Çelik'in yapılan tetkiklerinde atardamar duvarında yırtık tespit edildi.

Hastanın Durumu ve Sevk İşlemi

Görüşmelerin ardından Çelik, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bu önemli süreçte, ambulans helikopter kullanılarak hastanın hızlı bir şekilde Trabzon'a gönderilmesi sağlandı.

Sağlık Müdürlüğü Yetkililerinin Açıklaması

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın durumu hakkında bilgi vererek, "Acil servise başvuran hastamızda atardamar duvarında yırtılma görüldüğünü tespit ettik. Bu duruma cerrahi müdahale gerekebilir. Bunun üzerine hastamızı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulansla Ahi Evren Hastanesi'ne sevk ettik. Hastamızın bilinci açıktır." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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