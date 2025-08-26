Güncelleme 3: İsrail'in Gazze Saldırıları — 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze genelinde aralıksız sürdüğünü bildiriyor.

Gazze merkezi ve Tuffah

Gazze'nin merkezinde, yayaların yoğun bulunduğu Fehmi Bey Caddesi yakınlarında sivillerden oluşan bir grup İsrail topçusu tarafından hedef alındı; bu saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tuffah Mahallesi'nin Zarka bölgesindeki bir eve düzenlenen topçu ateşinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mahallede sivillerden oluşan bir gruba düzenlenen başka bir saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Camii Kebir yakınlarında Nebbahin ailesine ait bir ev topçuların hedefi oldu; saldırıda baba ve kızı hayatını kaybetti.

Yardım bekleyen 3 Filistinli ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Bunlardan ikisi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim bölgesinde, üçüncüsü Zikim bölgesinde can verdi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadıra yönelik saldırıda, karı-koca ile üç çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İslam Üniversitesi yakınlarında bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahalleleri

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binası hedef alındı; saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki hava ve topçu bombardımanı sonrası yüksek patlama sesleri ve yoğun duman gözlendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Nusayrat Mülteci Kampı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı; bu saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun helikopterle kamp içindeki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 kişi öldü, yaralananlar oldu. Kampın batısında bir evin bombalanması sonucu, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki fırının yakınındaki bir evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Güneyde Han Yunus ve Mevasi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi; ölen çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı. Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında ise 6 kişi daha hayatını kaybetti.