DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.452.711,4 -0,66%

Güncelleme: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 61

İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 Filistinli hayatını kaybetti; saldırılar Vahde Caddesi, Şeyh Rıdvan, Zerka ve Zikim'i etkiledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:01
Güncelleme: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 61

Güncelleme: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 61

Yeni saldırılar ve artan can kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi. Ayrıca Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve yapılan saldırıda bazı Filistinliler yaralandı.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da 49 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, bölgedeki saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güncelleme: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 61
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu Uşak'ta: 'Sağlıklı Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz'
3
Memişoğlu: MHRS ile Üniversite Hastanelerine Randevu 1 Eylül'den Başlıyor
4
Gazze'de açlık kurbanı: Hammade Verş el-Ağa yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti
5
Güncelleme 3: İsrail'in Gazze Saldırıları — 53 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
İsrail'in Gazze Saldırısında Yaralanan Filistinli Kadın: "Kabusta gibiyiz"
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sakarya'da: 'Gazze'deki çocuk da o' vurgusu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı