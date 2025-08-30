Güncelleme: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 61

Yeni saldırılar ve artan can kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi. Ayrıca Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve yapılan saldırıda bazı Filistinliler yaralandı.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da 49 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, bölgedeki saldırılarına aralıksız devam ediyor.