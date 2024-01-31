Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmanın gizemi çözüldü! İşte rahat bir hamilelik geçireceğiniz o detay

Her 100 hamilelikten yaklaşık ikisinde, şiddetli bulantı ve kusma görülüyor. Bu durum, fetusun hayatını riske atıyor ve çok sayıda kadın susuz kaldığı için hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor. Bazı anneler, hamilelik boyunca günde bazen 50 defa kustuğunu bildiriyor. Peki hamilelikte kusma ve bulantı nasıl önlenir? Mide bulantısı ne zaman başlar, ne kadar sürer ve sebepleri nelerdir? Detaylarda anlattık...

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR VE NE KADAR SÜRER?

Gebeliğin 5-20. haftaları arasında sıklıkla görülen mide bulantısı ve kusma, bazen 20. haftadan sonra da devam edebilir. En sık gebelik hormonunun pik yaptığı 8-10. haftalarda artış gösterir.





HAMİLELERDE BULANTI NE ZAMAN OLUR?

Bulantının belli bir zamanı yoktur ancak genellikle sabah bulantıları meşhurdur. İngilizcede “morning sick” yani “sabah hastalığı” olarak da geçen sabah bulantıları bazı gebelerde gün boyunca devam edebilir.

GDF15 HORMONU NEDİR, NE İŞE YARAR?

GDF15 (Büyüme Farklılaşma Faktörü 15), hem obezite tedavisinde hem de hamilelikte önemli bir rol oynayan bir hormondur. İştahı bastırarak, beynin tabanındaki bulantı ve kusmaya neden olan küçük bir hücre grubuna etki eder. Bu hormon, insan plasentasında bol miktarda bulunur ve sağlıklı bir hamilelik geçiren kadınların kanında çok yüksek konsantrasyonlarda mevcuttur.





Yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde bol miktarda üretilen GDF15’e karşı duyarlılığı bulunan gebe kadınların, bu süreçte daha fazla bulantı yaşadıklarını ortaya koymuştur. Yani kadınların hamile kalmadan önce daha yüksek miktarda GDF15 seviyelerine yatkınlıklarının bulunması, hamilelik döneminde bulantı riskini azaltabilir.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ İSE YOLDA!



Cambridge Üniversitesi’nde metabolizma hastalıkları konusundaki çalışmalar, hormonların annenin beynindeki bir alıcıya ulaşmasını engelleyerek hastalığın daha güvenli ve etkili şekilde önüne geçilebileceğini ortaya koyuyor. Bu, hamilelik sırasında GDF15 hormonu almanın, yeni bir tedavi yöntemi olabileceğini işaret ediyor.





BULANTI VE KUSMALAR BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BELİRLER Mİ?

Halk arasında bir inanış vardır; bulantı çoksa cinsiyeti kız derler. Aslında bu inanış yanlış sayılmaz.Yapılan çalışmalarda görülmüş ki kız bebek anneleri anlamlı derecede erkek bebek annelerine göre daha fazla bulantı yaşıyor.

HAMİLELİKTE KUSMA VE BULANTIYI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Hamilelikte kusma ve bulantıyı önlemek için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz:

Dinlenin

Hamileliğin ilk dönemlerinde görülen yorgunluk, bulantıyı şiddetlendirebilir. Bu nedenle dinlenmek, bulantı ve kusmalarınıza iyi gelebilir.



Beslenme Düzeninizi Değiştirin

Öğün sayısını altıya çıkarmak, az ama sık aralıklarla yemek yemek, midenizin boş kalmasına izin vermemek önemlidir.





Bulantıyı Tetikleyen Faktörlerden Uzak Durun

Sigara, yemek, parfüm kokusu gibi bulantıyı tetikleyen faktörlerden uzak durmak faydalı olabilir.

Bulantı İlaçları Kullanın

Çok gerektiğinde, doktorunuzun önerisiyle bulantıyı önleyen ilaçlar kullanılabilir.

B6 Vitamini ve Zencefil

Mide bulantısının önüne geçebilmek için B6 vitamini ve zencefil içeren takviyeler kullanılabilir.

Sabahları Demli Çay İçin

Sabah uyandığınızda mide bulantınız dayanılmaz halde ise yataktan kalkmadan önce demli bir çay içebilirsiniz.